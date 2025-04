Mercedes Milá llama por teléfono a Revilla para lanzarle este mensaje

La presentadora Mercedes Milá ha contado en Instagram que ha llamado por teléfono a Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, para darle todo su apoyo después de que Juan Carlos I le haya reclamado 50.000 euros por manifestaciones "injuriosas".

"Hacía tiempo que no hablábamos por teléfono y temí que no fuera su número, pero esa voz 'revillera' me ha dado una alegría: era Miguel Ángel, era el mismo Revilla de siempre. Y, encima, él asombrado de que lo llamara con la que le está cayendo", cuenta Mercedes Milá en su escrito en la red social.

La presentadora asegura que no le ha "dejado pronunciar ni una palabra" porque le "urgía que escuchara" las suyas: "Miguel Ángel, estoy contigo, estoy a tu lado y me tendrás para lo que necesites. ¿Cómo puede el Sr. de Borbón llevarte a los tribunales? ¿No se le cae la cara de vergüenza, sabiendo como sabe que tus palabras son la verdad?"

"Aunque el Artículo 5 de la Constitución le favorece con la inviolabilidad, jamás podrán callar las bocas de millones de Revillas dispuestos a salir a las calles a gritar que no admitimos el bochornoso espectáculo que nos da con sus ilegalidades y sus corrupciones", avisa Milá.

"Cuánto mayor fue la fidelidad a su figura de monarca de millones de españoles, mayor es y será la indignación que sentimos hacia él en estos momentos. No le valdrá para nada llevarle ante un juez, pero lo que sí ocurrirá es que el que fue su país le dará la espalda y comenzará a pedirle explicaciones que nadie sabe, hoy por hoy, a dónde acabarán llevándole", insiste la presentadora.

"Miguel Ángel, gracias por tu paso al frente, por tu determinación. Mucho ánimo y fuerza. Llegarán tiempos difíciles pero nos tendrás a muchísimos ciudadanos españoles protegiéndote como si de una coraza se tratara", subraya.