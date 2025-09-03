Mide dos metros y así es como vive en una vivienda de cinco metros cuadrados durante su intercambio en Hong Kong

El usuario de TikTok Guillem (@guillemhugue), un español que mide dos metros y que se ha ido a Hong Kong a hacer un intercambio universitario, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando como vive en una casa de cinco metro cuadrados.

"Hola, soy Guillem, soy de Barcelona y estoy viviendo aquí en la ciudad de Hong Kong y hoy os voy a enseñar cómo se vive en cinco metros cuadrados y midiendo dos metros de altura", ha comenzado diciendo el español.

"Pues primero de todo, esta es mi residencia. 20 pisos de residencia y ahora vamos para adentro. Pues por aquí se entra a la habitación, ya encontramos el primer obstáculo. Este es el primero", ha comentado señalando el marco de la puerta, que es casi de la misma altura que Guillem.

"Y el segundo, para tender la ropa", ha indicado, mostrando un tendedero que está justo al abrir la puerta de la entrada. "Que tengo la suerte de que mi compañero es de Cataluña también y nos llevamos bien y podemos compartir este espacio común", ha añadido.

"Aquí tenemos a nuestra mascota", ha contado entre risas, grabando una pequeña figurita de Doraemon. "Y dos cajones compartidos, yo soy la A. Además de un secador y dos estanterías también compartidas, aquí tengo la de arriba", ha enseñado, indicando cuál es la balda que le toca.

"Y aquí está el baño, que ahora os lo enseñaré. Este es el baño y aquí mis cosas", ha manifestado e catalán, mostrando otra balda con sus cosas. "La ducha es un poco pequeña, pero nos vamos acostumbrando", ha comentado, metido dentro a duras penas.

"Y esta es mi habitación. Tenemos aquí un armario con espejo; colgadores; más espacio aquí; una mesa para estudiar... de esa manera; una mini nevera, que caben dos botellas de agua y un plátano...", ha mencionado el estudiante.

"Y la cama. Aunque el problema de la cama es que mide 1,85 metros de largo y yo mido dos metros. Y hace tope con la ventana y hace tope con cajones. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Así y así", ha manifestado, tumbándose con las rodillas dobladas para mostrar el ejemplo de cómo se tiene que dormir para caber.

"Y la cama es un canapé, por lo que aquí tengo prácticamente toda mi ropa, más la que tengo justo a la entrada de la habitación. Y esto es lo que se ve desde mi cama: tenemos tele, productos, suplementos, las bambas que las guardo ahí arriba y ropa sucia por aquí arriba", ha seguido contando el catalán.

"Aquí hay los cargadores y detrás esto", ha indicado, grabando las impresionantes vistas de la ciudad que se ven desde la ventana. "Ya habéis visto que sí que se puede vivir en estos 5 metros cuadrados midiendo 2 metros", ha asegurado el tiktoker.

"Al final, simplemente hay que saber adaptarse a lo que hay, es un espacio pequeño, y sobre todo ser muy organizado", ha afirmado Guillem para concluir, tomándose esta situación con mucho optimismo.

"He visto secuestrados en zulos más espaciosos"; "Otra opción es abrir la ventana y dormir con la cabeza fuera. En verano es mejor que en invierno, pero también te puedes poner un gorro y bufanda"; "Espero que te valga la pena porque me ha dado claustrofobia"; "Ni Bukele haciendo las cárceles se atrevió a tanto", han comentado algunos usuario.