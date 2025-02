Mientras Richard Gere recoge el Goya internacional, Rosa Villacastín cuenta lo que le hizo en una entrevista

Richard Gere ha hecho acto de presencia en la gala de los premios Goya 2025, que se han celebrado este año en Granada. El actor norteamericano ha recibido el Goya internacional por su trayectoria y ha dejado un emotivo discurso que ha levantado ampollas por lo que ha hecho TVE con los subtítulos.

Ha sido su amigo Antonio Banderas el que le ha dado en mano el premio. "Estos premios a la trayectoria son un poco prematuros", ha comentado Gere, que vive desde hace un tiempo en España con su mujer, nacida en Galicia.

"Me han dado este premio porque me casé con esta mujer de Galicia, lleva conmigo 11 años", ha dicho entre risas.

"Las historias que contamos no son única, todas se solapan, interconectan… y cuando veo este mundo en el que estamos, creo que las estamos olvidando. Un tribalismo absurdo nos está conquistando. Vengo de un lugar muy oscuro. En Estados Unidos han elegido a lo que considero un matón. Pero no solo pasa allí. Pasa en todas partes. Tenemos que estar alerta, tenemos que ser valientes y tener coraje. Tenemos que ponernos de pie y decir la verdad", ha dicho en su discurso.

Mientras Gere hablaba, la periodista Rosa Villacastín ha aprovechado para recordar lo que le pasó con él en una entrevista: Hace años entrevisté para @antena3com a @RichardGare2. La productora me dio 10 minutos. Cuando se sentó me quedé callada hasta que me preguntó qué pasaba. Le dije en 10 minutos apenas podía preguntarle nada. Se levantó, cogió la cámara y la entrevista me la hizo él a mí. Genial".