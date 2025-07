Miguel Ángel Revilla casi apaga la televisión al ver esta escena en el Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Revilla ha pasado por Más Vale Tarde para hablar de la actualidad política. El expresidente de Cantabria se ha pronunciado sobre el "rosario de eventos" —en palabras de Cristina Pardo— que llevan sucediendo en España desde hace unos meses.

"Lo que estoy es avergonzado de ver el parlamento de España... yo no me veo ahí. Me dan ganas de apagar la televisión. Es un espectáculo... ha habido tensión siempre en los parlamentos, alguna que otra bronca, lo de ahora es insufrible para las personas que nos hemos comportado con una cierta educación en la vida", ha afirmado Revilla.

Para el exdirigente, esto "es una jauría de lobos o perros despellejándose, tirándose a la yugular, simplemente por mantener su situación. No se admite del contrario nada, la imagen es penosa". "Estoy desmoralizado", ha dicho justo antes.

Ha apostillado que la gente de la calle "pasa de esos debates, porque no son nada edificantes". "En la época de la Transición, aunque veníamos de una dictadura, había gente como Fraga, Peces Barba, Carrillo, Adolfo Suárez... había un decoro, un respeto. Se oyen cosas terribles", ha añadido.

"Qué gestos, qué violencia verbal, qué insultos. Joder, esto no es nada edificante y eso es lo que me quedó a mí de ese debate de ayer", ha dicho apesadumbrado el expresidente cántabro.

Por último, ha lamentado que los insultos opacasen las medidas para evitar la corrupción que pretende poner sobre la mesa el Gobierno y ha apostillado que ha visto a Feijóo "nervioso, crispado e insultón".