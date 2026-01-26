Feijóo dice que la regularización de migrantes se usa para "desviar la atención" del accidente de Adamuz: a Rufián le basta una imagen para ser la respuesta del día

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, se ha convertido en la réplica del día a la crítica del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al Gobierno por el acuerdo entre PSOE y Podemos para una regularización extraordinaria de migrantes.

La eurodiputada de Podemos ha adelantado que el acuerdo se ha alcanzado este lunes y los que se beneficien de esta medida tendrán que demostrar, por lo menos, cinco meses de estancia en España. Para ello deben aportar:

Empadronamiento.

Informes médicos.

O envíos de dinero.

Feijóo no se ha tomado nada bien este acuerdo y ha dejado su opinión a través de un tuit en su perfil oficial de la red social X, en el que mezcla la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz.

Feijóo mezcla el accidente con la regularización de migrantes

"46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos", ha escrito Feijóo en primera instancia.

Justo después, advierte: "En la España socialista, la ilegalidad se premia". Por si fuera poco, critica que la "política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria".

Por último, promete que cuando llegue al Gobierno las "cambiará de arriba a abajo".

La respuesta del día se la lleva Rufián

Rufián ha citado el tuit de Feijóo usando solo una imagen y una palabra. O más bien, un número: "2024". La imagen, la noticia en la que se informaba de que el PSOE y PP cambiaban el voto en el último momento para apoyar la tramitación de la regularización de 500.000 inmigrantes.

De esta forma, el portavoz de ERC le replica recordándole lo que ha votado su partido en anteriores ocasiones y en apenas dos años de diferencia. Otros usuarios le han recordado que durante los ocho años de gobierno de José María Aznar, entre 1996 y 2004, se regularizaron más de medio millón de inmigrantes no comunitarios.