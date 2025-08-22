Miguel Ríos es cristalino al hablar del auge del fascismo: "Imponen su doctrina"

El cantante Miguel Ríos ha hablado sin tapujos de un fascismo en auge que está habiendo en la actualidad y, como casi siempre, ha sido muy claro al decir lo que piensa, pero le ha dado una vuelta más.

Sobre el nazismo, ha afirmado en una entrevista realizada por el periodista David Gallardo en InfoLibre que "algunos lo quieren repetir, pero con una década de anticipación". De hecho, ha reiterado que "no somos nosotros" quienes quieren volver al "horror fascista".

"Son los fascistas, como entonces pasó, los que imponen su doctrina. Precisamente, porque una gran parte de la población ha abrazado la falacia de la desmemoria", ha razonado en el citado medio, en referencia a que muchos no recuerdan lo que pasó en la época del nazismo.

Al hilo ha hablado también de Donald Trump, que coincide precisamente en estos tiempos de la ultraderecha: "Nos vemos impotentes ante el desvarío que suponen sus políticas de matón de barrio rico".

"Ahora es mucho más dramático"

En una anterior entrevista con el mismo medio también habló de si está habiendo retrocesos tanto en España como en el mundo en general. "Yo nací en 1944 y nunca imaginé que vería casi a la Falange desfilando otra vez por las calles", expresó.

"Estoy esperanzado de que a mis seguidores les parezca oportunidad que siga hablando (en el disco lanzado recientemente) de lo que he venido hablando desde hace mucho tiempo", añadió respecto al avance de la ultraderecha y las guerras.