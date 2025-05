Miguel Ríos se pronuncia, muy fiel a su estilo, sobre si está habiendo retrocesos en España y en el mundo

El cantante Miguel Ríos ha ofrecido una entrevista en Infolibre en la que ha dejado un contundente análisis sobre la situación política que hay en la actualidad en España y en el mundo.

Al ser preguntado sobre las guerras y el avance de la ultraderecha, no ha dudado en decir que está "esperanzado de que a mis seguidores les parezca oportuno que siga hablando (en su nuevo disco) de lo que he venido hablando desde hace mucho tiempo".

Miguel Ríos cree que "ahora es mucho más dramático" y cree que los retrocesos que está habiendo en el mundo "es una situación que yo creía que ya no iba a ver". "Yo nací en 1944 y nunca imaginé que vería casi a la Falange desfilando otra vez por las calles", ha razonado.

"En mi infancia y en mi Granada querida de la juventud, vi al fascismo instalado sin ningún tipo de pudor, con un proselitismo alucinante", ha explicado, antes de hablar de "la maldición esta naranja" provocada por el presidente de EEUU, Donald Trump: "Está jugando con el planeta como si fuera una canica y no puede ser que sea impune".

"Y no solo que sea impune, sino que tenga seguidores con los que esté creando un caldo de cultivo para que las dictaduras, o pseudodictaduras o autocracias, estén instalándose en el mundo. Eso, aquí en Europa, le está dando pábulo a fascistas declarados, como Vox en España, sin ir más lejos. Esa impunidad de Trump urbi et orbe es alucinante", ha defendido.

Tras hablar de Vox, Miguel Ríos ha recordado lo que Trump le hizo a Zelenski. "Desde mi temperamento, si yo hubiera estado ahí, me hubiera cagado en su puta madre, ni democracia, ni nada, me hubiera liado a hostias. Al mismo tiempo, me encantó la dignidad de Zelenksi, eso sí", ha expuesto.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.