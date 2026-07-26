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El rey de los sobaos vuelve a hacerlo: 18 piezas en ocho minutos y un récord que parecía imposible
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El rey de los sobaos vuelve a hacerlo: 18 piezas en ocho minutos y un récord que parecía imposible

El creador de contenido Valentín Carrasco, conocido como ValFerrer en redes, se proclama tetracampeón del Mundial de Comer Sobaos tras superar su propia marca y dejar una confesión tan llamativa como su victoria: el día antes se había comido 600 piezas de sushi "porque tenía algo de hambre".

Israel Molina Gómez
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El campeón del concurso de comer sobaos, Valentín Carrasco Ferrer.
El campeón del concurso de comer sobaos, Valentín Carrasco Ferrer.EFE/Román Aguilera

Hay quienes llegan a una competición después de días de dieta estricta y preparación milimétrica. Valentín Carrasco Ferrer, más conocido como ValFerrer en redes sociales, optó por un método muy diferente. Antes de disputar el Campeonato Mundial de Comer Sobaos confesó que el día anterior había ingerido 600 piezas de sushi, dos bocadillos, un granizado y dos vasos de patatas fritas porque tenía "algo de hambre".

Lejos de pasarle factura, el festín previo fue el preludio de una nueva exhibición. Este domingo volvió a coronarse en Ambrosero (Cantabria), donde revalidó su título y escribió otra página en la historia de esta peculiar competición al devorar 18 sobaos en apenas ocho minutos, una cifra nunca antes alcanzada en el certamen.

De tricampeón a tetracampeón... y con récord incluido

Carrasco llegaba ya como el gran favorito. Había conquistado tres de las cuatro ediciones anteriores y era también el poseedor del récord del campeonato, con 17 sobaos.

Sin embargo, el creador de contenido fue un paso más allá. Durante el tiempo reglamentario consiguió alcanzar las 18 piezas, mejorando su propia marca y convirtiéndose en tetracampeón de una prueba que cada verano gana más notoriedad.

La diferencia respecto a sus rivales volvió a ser amplia. El segundo puesto fue para el madrileño Manuel Rodríguez, conocido en redes como Manu Food Hunter, especializado en retos gastronómicos y reseñas de restaurantes, mientras que la cántabra Eva Díaz completó el podio.

En total participaron una treintena de concursantes llegados desde distintos puntos de España, entre ellos Cantabria, País Vasco, Valladolid, Málaga, Valencia y Palencia.

Ocho minutos, solo agua o leche y ni una miga fuera

Aunque pueda parecer una competición improvisada, el reglamento deja poco margen.

Los participantes deben comer de pie durante ocho minutos y únicamente pueden ayudarse de agua o leche. Además, no está permitido dejar restos de sobao sobre la mesa ni en los vasos, una condición que obliga a apurar cada bocado mientras el cronómetro sigue avanzando.

La prueba volvió a congregar a cientos de personas en Ambrosero, donde los asistentes siguieron con expectación un campeonato que se ha convertido en una de las citas más curiosas del verano cántabro.

Mucho más que un reto viral

Detrás de las imágenes que cada año circulan por redes sociales hay también un objetivo gastronómico y solidario.

El campeonato, organizado por el obrador Sobaos Escojo, busca promocionar uno de los productos más emblemáticos de Cantabria y poner en valor la calidad de la leche de la región.

Además, mantiene un carácter benéfico mediante diferentes iniciativas destinadas a recaudar fondos para proyectos de investigación médica y otras causas solidarias.

Mientras tanto, Valentín Carrasco sigue agrandando su leyenda. Con cuatro títulos y un nuevo récord de 18 sobaos en ocho minutos, el hombre que asegura haberse comido 600 piezas de sushi el día antes porque tenía "algo de hambre" continúa siendo, por méritos propios, el indiscutible rey de los sobaos.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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