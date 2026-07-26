El rey de los sobaos vuelve a hacerlo: 18 piezas en ocho minutos y un récord que parecía imposible

Hay quienes llegan a una competición después de días de dieta estricta y preparación milimétrica. Valentín Carrasco Ferrer, más conocido como ValFerrer en redes sociales, optó por un método muy diferente. Antes de disputar el Campeonato Mundial de Comer Sobaos confesó que el día anterior había ingerido 600 piezas de sushi, dos bocadillos, un granizado y dos vasos de patatas fritas porque tenía "algo de hambre".

Lejos de pasarle factura, el festín previo fue el preludio de una nueva exhibición. Este domingo volvió a coronarse en Ambrosero (Cantabria), donde revalidó su título y escribió otra página en la historia de esta peculiar competición al devorar 18 sobaos en apenas ocho minutos, una cifra nunca antes alcanzada en el certamen.

De tricampeón a tetracampeón... y con récord incluido

Carrasco llegaba ya como el gran favorito. Había conquistado tres de las cuatro ediciones anteriores y era también el poseedor del récord del campeonato, con 17 sobaos.

Sin embargo, el creador de contenido fue un paso más allá. Durante el tiempo reglamentario consiguió alcanzar las 18 piezas, mejorando su propia marca y convirtiéndose en tetracampeón de una prueba que cada verano gana más notoriedad.

La diferencia respecto a sus rivales volvió a ser amplia. El segundo puesto fue para el madrileño Manuel Rodríguez, conocido en redes como Manu Food Hunter, especializado en retos gastronómicos y reseñas de restaurantes, mientras que la cántabra Eva Díaz completó el podio.

En total participaron una treintena de concursantes llegados desde distintos puntos de España, entre ellos Cantabria, País Vasco, Valladolid, Málaga, Valencia y Palencia.

Ocho minutos, solo agua o leche y ni una miga fuera

Aunque pueda parecer una competición improvisada, el reglamento deja poco margen.

Los participantes deben comer de pie durante ocho minutos y únicamente pueden ayudarse de agua o leche. Además, no está permitido dejar restos de sobao sobre la mesa ni en los vasos, una condición que obliga a apurar cada bocado mientras el cronómetro sigue avanzando.

La prueba volvió a congregar a cientos de personas en Ambrosero, donde los asistentes siguieron con expectación un campeonato que se ha convertido en una de las citas más curiosas del verano cántabro.

Mucho más que un reto viral

Detrás de las imágenes que cada año circulan por redes sociales hay también un objetivo gastronómico y solidario.

El campeonato, organizado por el obrador Sobaos Escojo, busca promocionar uno de los productos más emblemáticos de Cantabria y poner en valor la calidad de la leche de la región.

Además, mantiene un carácter benéfico mediante diferentes iniciativas destinadas a recaudar fondos para proyectos de investigación médica y otras causas solidarias.

Mientras tanto, Valentín Carrasco sigue agrandando su leyenda. Con cuatro títulos y un nuevo récord de 18 sobaos en ocho minutos, el hombre que asegura haberse comido 600 piezas de sushi el día antes porque tenía "algo de hambre" continúa siendo, por méritos propios, el indiscutible rey de los sobaos.