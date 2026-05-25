Estas son las fechas de los exámenes de Selectividad por comunidades autónomas

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) es clave para miles de estudiantes cada año. Los exámenes de Selectividad dan acceso a la enseñanza universitaria, y obtener una buena o mala nota puede acabar siendo decisivo para el futuro.

Este año la prueba está marcada por la detección de alumnos que utilizan la IA para copiar. El uso de herramientas como pinganillos o dispositivos de IA ocultos es cada vez más común, por eso las comunidades autónomas van a poner e marcha detectores de frecuencia.

Pero más allá de las notas de corte o de las horas que tengas que estudiar para sacar adelante los exámenes, merece la pena repasar las fechas de la PAU. En cada comunidad autónoma son distintas y esto puede suponer cierta confusión.

Todas las comunidades autónomas han confirmado ya las fechas de la convocatoria ordinaria de junio y de la extraordinaria de julio. Los más madrugadores empezarán el 2 de junio, mientras que en otras comunidades esperarán al 9 de junio para los primeros exámenes.

Calendario de la Pau 2026 por comunidades autónomas

Estas son las fechas de las pruebas de Selectividad por comunidad autónoma:

Andalucía, Ceuta y Melilla : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Aragón : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Asturias : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 6, 7 y 8 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 6, 7 y 8 de julio. Islas Baleares: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Canarias : convocatoria ordinaria el 2, 3, 4 y 5 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3, 4 y 5 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Cantabria : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Castilla-La Mancha : convocatoria ordinaria el 8, 9 y 10 de junio y la extraordinaria el 29, 30 de junio y 1 de julio.

: convocatoria ordinaria el 8, 9 y 10 de junio y la extraordinaria el 29, 30 de junio y 1 de julio. Castilla y León : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Cataluña : convocatoria ordinaria el 11, 12 y 13 de junio y la extraordinaria el 2, 3 y 4 de septiembre.

: convocatoria ordinaria el 11, 12 y 13 de junio y la extraordinaria el 2, 3 y 4 de septiembre. Comunidad de Madrid : convocatoria ordinaria el 1, 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 1, 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Comunidad Valenciana : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Extremadura : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Galicia : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. La Rioja : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Murcia : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Navarra : convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 24, 25 y 26 de junio.

: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 24, 25 y 26 de junio. País Vasco: convocatoria ordinaria el 2, 3 y 4 de junio y la extraordinaria el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Las notas se publicarán a partir del 10 de junio, dependiendo de la comunidad autónoma. Será entonces cuando sepas si has obtenido calificación suficiente para optar a la carrera que quieres.