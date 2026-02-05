A qué hora es 'Pasapalabra': cuándo se sabrá quién gana el bote de 2,7 millones de euros

Muy pronto sabrás si Manu o Rosa es quien se ha llevado el premio más alto de la historia de Pasapalabra .

Tenemos gran final de Pasapalabra con récord de premio acumulado y ganado. Aunque había rumores desde antes de Navidad, no podía ser más que en el programa más visto de Antena 3, El Hormiguero, donde de voz de Pablo Motos el pasado lunes se anunciara el día en que por fin Rosa Domínguez o Manu Pascual se lleva el macro bote acumulado de 2.716.000 euros, superando con creces.

Como ha ocurrido en otras 'finalísimas' de concurso más aclamado de Atresmedia, habrá un horario especial en prime time, precisamente tras El Hormiguero, para conocer el ganador de un bote que superará con creces los récords anteriores:

Rafa Castaño (2023) : 2.272.000 euros .

: . Eduardo Benito (2006): 2.190.000 euros.

David Leo García (2016): 1.866.000 euros.

Pablo Díaz (2021): 1.828.000 euros.

Sofá y 'mantita': hora exacta de la final de Pasapalabra

Motos anunció el jueves 5 de febrero como la fecha donde Rosa o Manu se llevan el gran bote de 2,7 millones de euros, tras más de 300 duelos entre ambos. Será a partir de las 22:45 horas cuando ambos protagonizarán su última "batalla", esta vez la madre de todas las batallas, porque uno de ellos logra completar el Rosco.

Recuerda que el concursante debe acertar las 25 definiciones del tirón, sin fallos, y si falla o decide plantarse, el bote se mantiene y pasa al siguiente programa, algo que, obviamente, no ha ocurrido esta vez.

Cuándo se sabrá si cae el bote de 2,7 millones

El desenlace del bote no se conoce al inicio del programa, sino en el tramo final. Si has visto otras finales, sabrás el proceso, con lo que si el desenlace suele llegar sobre las 21:00 horas en su emisión normal, si empieza a las 22:45 horas, sería algo antes de la medianoche, pero normalmente se alarga el programa hasta más allá de las 00:30.

Por qué no se sabe antes, aunque el programa esté grabado

Una de las grandes dudas habituales es si el resultado puede filtrarse antes de la emisión. La respuesta es no. Aunque Pasapalabra no se emite en directo, Antena 3 mantiene un control absoluto sobre el desenlace de los botes millonarios.

Cuando el premio es tan alto no se publican avances que revelen el resultado. Además, los concursantes firman estrictas cláusulas de confidencialidad.

Un bote que ya es historia del programa

Los grandes botes de Pasapalabra suelen alargarse durante semanas o meses y disparan la audiencia. Cada tarde, el tramo final se convierte en uno de los momentos más vistos de la televisión en España.

Con 2,7 millones en juego, el interés se dispara, más aún con el anuncio del horario especial y el de máxima audiencia de la televisión.

El anterior bote se entregó el 15 de mayo de 2024, cuando Óscar Díaz logró completar correctamente las 25 definiciones de la prueba final y se llevó 1.816.000 euros, con una audiencia de casi 5,3 millones de espectadores únicos, con un 30,1% de cuota de pantalla. ¿Superará en números el duelo Rosa-Manu?