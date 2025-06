José Viña, doctor experto en longevidad: "Se están perdiendo cerebros muy útiles por ser mayores"

"Ocupado lector, te resumo lo que he ido aprendiendo en los últimos 30 años y todo lo que a través de sus escritos me han revelado los grandes maestros del arte de vivir para lograr una vida larga y provechosa y, en definitiva, un envejecimiento feliz".

De esta manera el doctor José Viña, catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y experto en longevidad, introduce en el libro que acaba de publicar, La ciencia de la longevidad (Sine Qua Non), el conocimiento que ha conseguido recapitular en menos de 300 páginas.

Alimentación, sueño, ejercicio, estrés, relaciones sociales... son algunas de las áreas en las que se detiene, pero también reflexiona sobre la fragilidad y la dependencia, sobre cuáles son los límites de la longevidad o cuáles son sus propuestas para envejecer de la manera más saludable posible y que él mismo aplica.

¿Qué hace usted en su vida diaria para vivir más y mejor?

En primer lugar, hago ejercicio. Entreno dos días a la semana, musculación. Después hago otro día de deporte que jugaba casi todos los días, pero me he lesionado. O sea, hago ejercicio controlado todos los días.

Cuido bastante la comida. Tiendo a hacer cuatro comidas, cuatro piezas de fruta o verduras al día. Lo de beber no lo cumplo tanto, pero bebo con moderación. Y por último, creo que controlo bien el estrés.

¿Qué hago mal? No duermo bastante. Porque por la noche me despejo y me gusta... ser yo: estudiar, leer trabajos, oír música... Salvo eso, yo creo que tengo un buen estilo de vida.

Y después (esto se tiene que entender con humor), elegí bien a mis padres. Mi madre murió a los 99, prácticamente centenaria. Y su madre, mi abuela, vivió 101. Hay un elemento de genética.

Hablaba usted del ejercicio y dice en el libro que con el paseo no basta. ¿Cuál sería su mensaje a estas personas que dicen que con salir a andar ya son activos?

Mejor eso que nada, ¿de acuerdo? Eso hay que hacerlo, pero además hay que hacer un ejercicio especial y personalizado. No puede ser el mismo para una persona de 50, que una de 70 o de 90. Mi madre a los 95 aún subía 5 pisos de escaleras como ejercicio todos los días.

Entonces, el ejercicio personalizado y multicomponente. El paseo está bien; hay que hacer aeróbico, que puede ser un paseo así rápido. Después hay que hacer musculación, que el músculo se pierde mucho con la edad, y mejor social, en grupo. Mejor que se reúnan en una casa y con un entrenador que específicamente ponga un programa.

¿Es algo que recomendaría también a alguien, por ejemplo, en su juventud o más en la treintena? ¿Que empiece ya?

Sin duda. Los beneficios de las buenas prácticas se ven en la madurez, pero las causas ocurren en la juventud. Si uno fuma a los 30, la bronquitis igual aparece a los 60 y el cáncer por ejemplo a los 70, 80. Es decir, en los efectos se ven cuando uno es mayor. Por lo tanto, hay que cuidarse desde joven. Desde adolescente no te van a hacer caso. Pensamos que uno empieza a envejecer a los 30. Ya en esa edad hay que empezar a cuidarse.

En uno de los capítulos reflexiona acerca de que en la juventud hay más angustia y que la vejez se presenta más como una oportunidad o un periodo más de plenitud. ¿Podría desarrollar esto?

Sí, esa idea la leí del prólogo de un libro de Linus Pauling, al que le dieron el premio Nobel dos veces, uno de Química y otro de la Paz. Era un genio y escribió un libro que se llama Cómo vivir más y sentirse mejor. Él dice que las personas mayores saben su sitio en el mundo y un joven no.

Un chico de 16 años no sabe ni con quién va a vivir, ni qué carrera va a hacer, ni cómo te va a ir en la vida. No sabe nada. ¿Y por qué hace eso más feliz a su abuelo de 72? Porque el hombre sabe lo que ha hecho, lo que ha logrado, su familia... Si se encuentra bien, el señor mayor va a ser más feliz que el joven.

Hace unos meses entrevistamos a otro doctor especializado en longevidad que daba la cifra de que en 2045 aproximadamente viviremos 120 años. ¿Es usted tan optimista con la cifra?

El hecho científico demostrado por un grupo muy sólido en Nueva York, en la Albert Einstein School of Medicine, dice aproximadamente 111, 112 años. Si me dicen 'igual 116', vale, pero 200 y 300 y 500 nada.

Pongo un ejemplo. En 1890 uno de los mejores físicos de la época, Lord Kelvin, dijo 'la física se está acabando’.' A los diez años, en 1900, Max Plank propone la teoría cuántica y en cinco años, por otro lado, Albert Einstein la de la relatividad. Y el mundo cambia. Pero Lord Kelvin no podía prever que en 5 años iba a haber una revolución de ese calibre.

Las ideas revolucionarias, el conocimiento futuro, es imposible tenerlo. Si hubiese un Einstein de la gerontología y da con algo revolucionario, puede ser que se dure unos 300 años. Con lo que hay, 110. Y ya está bien.

¿Cuál sería la clave de los buenos datos de España en los ranking de longevidad mundiales, más allá de la dieta mediterránea, que tampoco es que la cumpla todo el mundo?

Me lo he planteado muchas veces. Yo creo que tenemos, en primer lugar, una medicina preventiva de primer nivel. Yo defiendo la medicina pública, pero no ataco a la privada. Y eso hace que la gente no se muera de enfermedades porque las detectas antes, porque se hacen un chequeo anual, porque te hacen sangre en heces...

Me parece que funciona muy bien. Con todas las pegas que hay, que cuando yo era médico de Ambulatorio, las listas de espera eran mucho menos. Algo ha pasado. Pero con todas las pegas seguimos. Tenemos una gran medicina.

Portada de 'La ciencia de la longevidad'. SINE QUA NON

Y dos, probablemente tenemos una muy buena gestión del estrés. Yo creo que por ahí van los tiros. En los pueblos aquí en Valencia, las mujeres y los hombres se sentaban en la puerta de la calle, hablaban y después se guardaban la sillita y se iban a dormir, ¿no? Yo creo que esa buena gestión social del estrés en países nórdicos no pasa. En Inglaterra se va al pub, pero ahí se mete el alcohol.

Y somos extrovertidos, tendemos a ser optimistas. Eso yo creo que contribuye a que estemos entre los cuatro países más longevos del mundo, que son Singapur, Japón, Suiza y España.

¿Qué es este concepto de fragilidad del que habla en el libro? ¿Es reversible o irreversible?

A principios del siglo XXI surgió la idea qué es un síndrome geriátrico. Cuando una persona empieza a levantarse muy mal de la silla, empieza a andar muy despacio. Pierde fuerza de agarre con la mano y no puede coger la botella. Después se siente triste y pierde peso espontáneamente. Esas cinco cosas te van a llevar a la dependencia, a 'ya no me puedo levantar', 'no puedo disfrutar'. Eso es muy duro, pero es tratable.

Nosotros diseñamos el fenotipo, tú ves a una persona y dices 'este hombre es frágil'. Eso es muy importante para que se lo diagnostiquen y poder poner programas de ejercicio, suplementar con nutrición para evitar que eso vaya a más.

Pero hoy el 30% de la población de España tiene más de 65 años. El 30% es dependiente. Eso es un sufrimiento tremendo. Y son 18.000 millones de euros al año. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para evitar la fragilidad y, cuando aparece, para corregirla.

Se habla mucho de edadismo, de gerontofobia, pero ¿cómo se le planta cara?

Es un poco la parte social de mi trabajo. Estoy absolutamente en contra del edadismo. Y creo que los comunicadores tenéis un papel importantísimo. Mi lema es que es grande ser mayor.

Y claro, un policía a los 73 años no puede correr contra un ladrón. Pero un juez puede juzgar a ese ladrón cuando lo ha cogido un policía. Hay trabajos que requieren un vigor físico, pero hay otros que no lo requieren y que se les puede alargar la vida de trabajo. No quiero decir vida útil porque útil es toda la vida.

Se están perdiendo cerebros que tienen unas características muy especiales y muy útiles por ser mayores.

Normalmente con la edad lo que se dice es que se pierden capacidades, pero ¿cuáles diría usted que se gana a medida que se cumplen años?

Se gana tolerancia. Se gana juicio. Capacidad de entender y evaluar las cosas. Se pierde memoria. Pero se gana juicio. Se gana empatía. Te pones más en el sitio del otro. Y hay una cosa, un palabro que he hecho mío. se gana o se tiene gerotrascendencia.

¿Qué es?

Te centras en lo que es trascendente y te olvidas de las bobadas. Darle importancia a lo que es importante.

Para terminar, ¿tiene algún mensaje que quiera lanzar a sus coetáneos [tiene 71 años]?

Vamos a ver. Uno, Cuídese. Con ejercicio. Nutrición. Ojo que hay mucha gente desnutrida. Y suplementos: si no puede comer todo lo que toca para la nutrición óptima, suplementos. Mucho control del estrés.

Dos, si se cuida y se mantiene sano y vigoroso, disfrute. Esta es la mejor época de su vida.

Tres, si odiaba a alguien, no lo odie. Sea bueno. Y lo último: si algo no le gusta, no lo haga.