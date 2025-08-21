Moreno Bonilla va a los toros en Málaga y la persona que tiene a su derecha llama y mucho la atención

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, reapareció este miércoles después de no dejarse ver durante los incendios que han sacudido diversas zonas de la comunidad e, incluso, el que afectó a la Mezquita de Córdoba.

Primero Moreno Bonilla, en una rueda de prensa, aseguró él está "siempre a disposición del comité de coordinación del Infoca (Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía)", que solicita su presencia "cuando la considera necesaria", y se mantiene "permanentemente informado".

"No voy a ir a hacerme una foto. Intentamos ser serios y no estorbar. Estoy siempre pendiente y, cuando se pide mi presencia, soy el primero en estar", insistió, añadiendo que en Tarifa le dijeron que no hacía falta su presencia. Sobre su ausencia en el fuego de la Mezquita también apuntó que estuvo en contacto con el obispo y el alcalde de la ciudad y que ambos le dijeron que no era necesario que estuviera.

"Uno debe estar donde lo necesitan, y poner los medios. No soy partidario de hacerme fotos gratuitas en situaciones complejas", remató.

Sin embargo, este no fue el único acto público en el que se dejó ver Moreno Bonilla este miércoles, ya que por la tarde fue a la corrida de toros celebrada en La Malagueta por la Feria de Málaga para ver a David de Miranda, Roca Rey y Manuel Escribano, que sustituyó a Morante de la Puebla tras su cogida.

En la plaza se pudo ver al presidente de Andalucía junto a la presentadora de televisión Toñi Moreno, que estaba a su izquierda, y el escritor Juan del Vale a su derecha. En la misma fila también aparecían entre otros el torero Saúl Jiménez.