Rodrigo Paz es investido presidente de Bolivia y abre un nuevo ciclo en el país tras 20 años de la izquierda en el poder

El político centrista Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, tomó juramento este sábado como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de cinco años, abriendo un nuevo ciclo político y económico en el país suramericano después de 20 años de la izquierda en el poder.

El político fue elegido presidente en la inédita segunda vuelta realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por su rival.

