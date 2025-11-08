Muchos recuerdan ahora este momento que quedó marcado en la historia de LOS40 Music Awards: tiene que ver con Ayuso

La gala de LOS40 Music Awards, que se ha celebrado este viernes en Valencia, ha acaparado titulares en los medios de comunicación por muchos motivos: actuaciones, estilismos y cotilleos. Pero, también, ha vuelto a sacar a la luz uno de los momentos más icónicos de esta celebración de la música. Ocurrió hace tres años, en 2022, y muchos lo recordarán.

Tal y como ha circulado en la red social X (antes Twitter), se trata de un vídeo en el que se puede ver a la actuación de la cantante brasileña Anitta, con su canción, Envolver. Durante el espectáculo, se acerca a los espectadores, concretamente, al asiento de Isabel Díaz Ayuso, donde le dedica un baile al puro estilo perreo. La presidenta de la Comunidad de Madrid reacciona con risas y trata de seguir la actuación. Un momento que ha quedado aparcado en la historia de la emisora de radio.

Con la celebración de la gala LOS40 Music Awards de este viernes, muchos usuarios han vuelto a recordar el histórico acontecimiento en las redes sociales. "Lo más icónico que le ha pasado a los premios", comenta una usuaria. "Me gustaría tatuarme este vídeo", bromea otra. "Pues me parece que fue hace mucho más".

El momento se hizo especialmente viral en cuanto se grabó la gala de 2022. Las redes sociales estallaron, y con el tiempo Anitta habló sobre el tema durante el programa La Resistencia. La artista reconoció que en el momento en el que perreo a la presidenta ella no era consciente del puesto que ocupa Ayuso. "Me he enterado hoy", aseguró poco después de lo ocurrido para sorpresa de todos.

Durante la entrevista, explicó que no tuvo tiempo de ensayar la actuación ese mismo día, ya que tuvo un premio en Nueva York el día de antes. Así que a su publicista en España le dijo que "Dios la inspiraría" y que "quería bailar a la gente que estuviera sentada". Por ello, le contó que estaría sentada en esas primeras filas "una mujer muy buena que toda la gente la quiere mucho" en referencia a Ayuso.

De hecho, Anitta contó que su publicista se la presentó antes de la actuación: "Me dijo que iba a presentarme a una tipa muy buena, con muy buenas vibras, que la gente la quiere mucho y que es presidenta de la Comunidad de Madrid". "Yo pensé que era presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid", reconoció. Finamente, la cantante detalló que Ayuso sonrío con ella, algo que le llevó a pensar que sí que tenía “buenas vibras”.