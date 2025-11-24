Muestra la tortilla de un bar de Córdoba y se convierten en la sensación por su tamaño: hasta ha tenido que aclararlo

La joven pianista y creadora de contenido Elena Loredo, conocida en sus diferentes perfiles de redes sociales como @Elesky25, ha publicado una imagen de una tortilla de patatas que ha causado una gran sensación en X, la antigua Twitter, por el gran volumen que tiene.

"Y ESA TORTILLA?????????????", se preguntó junto a un selfie con una tortilla la joven asturiana, que tiene más de 300.000 usuarios en su perfil de Instagram al triunfar versionando con su piano, entre otras muchas cosas, introducciones y canciones de videojuegos.

Su publicación tuvo un gran alcance, ya que esa tortilla tenía un tamaño de grosor como si fueran varias juntas en una. Viendo la repercusión hasta tuvo que compartir un segundo tuit mostrando varias y explicando dónde era por la curiosidad que había despertado entre sus seguidores y el resto de usuarios de la plataforma.

"No son quesos, SON TORTILLAS, JURADO. La probé y estaba buenísima, es en el Bar Santos de Córdoba 💛", ha asegurado Loredo, cuyo tuit ya supera las 350.000 reproducciones, los 2.000 me gusta y ha sido compartido más de 200 veces.

Comentarios de todo tipo

El grosor que se puede apreciar en la imagen de esas tortillas ha desatado la multitud de comentarios entre los que quieren probarlas, los que ya la conocen al ser de Córdoba o haber estado y, como no podía faltar, el cachondeo entre usuarios que han reaccionado en un tono de humor.

"Eso tiene que tener ascensor por dentro", ha bromeado el tuitero @Albert_Edero u otro, que ha apuntado que "necesitas litros de Cruzcampo para que eso pase por la garganta".

Entre los que la han probado, hay mensajes como el de @Eva_Karmatrix: "Son míticas. Están buenas, quizá no sean las mejores, pero entre lo que impresionan y lo de poder comértelas a dos metros de la Mezquita pues tiene su puntazo".

Aunque las opiniones son para todos los gustos, como ha demostrado el usuario @RafalcorS: "Posiblemente la peor tortilla que probarás (en Córdoba al menos). Un mazacote amarillo que solo es un reclamo para las guías de turismo. Un souvenir tima-guiris legendario que aprovecha su ubicación. Lamer una pared de la ampliación de Abderraman III es más apetecible".

Una tortilla que otra cosa no, pero juego en X ha dado y ha despertado la curiosidad de los tuiteros.