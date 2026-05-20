Un farmacéutico alucina con Marcos Llorente y le responde con un tuit que lleva más de 1.000 me gusta en horas

El futbolista del Atlético de Madrid y de la selección española Marcos Llorente estuvo este martes en El Hormiguero, el programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos, y volvió a hablar sobre la crema solar, ya que recientemente publicó una imagen en sus redes sociales recomendando no usarla y vinculándola al aumento de los casos de melanoma. Por supuesto, yendo en contra de todos los especialistas en la materia.

"Dijiste que nunca usar crema solar y la comunidad científica se echó encima de ti, ¿no es un poco peligroso ir en contra de lo que dicen los dermatólogos y oncólogos?", le preguntó el conductor del espacio de Atresmedia.

"Es lo que siento y muchos dermatólogos y profesionales de la salud defienden este estilo de vida. No estoy diciendo nada, solo que tengas una relación con el sol coherente. No puede ser que no tomes el sol en todo el año y llegue la primera semana de agosto y te calces siete horas seguidas en la playa. Es como el deporte, si no haces nada en todo el año y en agosto te haces 200 kilos de sentadillas y te partes la espalda, ¿de quién es la culpa?", respondió Llorente.

"Lo único que promovemos nosotros es una relación con el sol coherente, de exponerse poco a poco, adaptarse y no vivir con ese miedo del sol", aseguró el futbolista, añadiendo que no está de acuerdo en que "si tomamos el sol la piel paga un precio". "Es como el deporte, si tú haces pesas o lo que sea el músculo sufre, pero es un dolor esperado, útil para el cuerpo y que te va a hacer más fuerte", comparó.

Motos le dijo que "tú con el deporte te adaptas y te haces más fuerte". "Con el sol igual, te adaptas y tienes los beneficios del sol más tiempo", sentenció.

Un debate sin especialistas

El presentador le dijo que había hablado con la Sociedad Española de Dermatología, a lo que Llorente reaccionó soltando un "pff, bueno está bien" en clara señal de desaprobación.

"Luego he estado mirando por ahí y que dicen que el daño solar es acumulativo y que el 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona, ¿no estás de acuerdo en eso?", le preguntó Motos. "¿Cómo miden eso?", le replicó el futbolista, a lo que el presentador explicó que "por el cáncer, hábitos de vida de la gente y con personas que viven en el ecuador, trabajan en el campo, son socorrista, etc.".

Llorente, de nuevo, se justificó diciendo que "no sabes de qué manera se ha expuesto esa persona". "Si tú te expones al mediodía no es lo que propongo yo, yo propongo que te expongas desde el amanecer, que prepara la piel y tu cuerpo para cuando llega el ultravioleta. Si tú te expones directamente al mediodía el cuerpo no está preparado y vas a quemar y si encima tienes unos ritmos circadianos destruidos, comes mal, etc...", argumentó.

"¿Cómo sabes que es el sol y no esta luz, que estás recibiéndola el 93% de tu vida? Está todo muy bien, pero no es todo tan fácil. Yo o mi padre, que tiene 60 años, ¿debería haberle salido algo ya por ahí, no?", concluyó Llorente, a lo que el presentador finalizó sentenciando con un "no estamos de acuerdo y no hace falta que estemos de acuerdo en todo".

La tajante respuesta de un farmacéutico

El farmacéutico y creador de contenido Guille Martín (farmacia_enfurecida), que tiene casi 700.000 seguidores en su perfil de Instagram y 500.000 en el de TikTok, ha replicado al futbolista del Atlético de Madrid con varios tuits.

"Nunca le había escuchado hablar ni expresarse. Confieso que llegué a pensar que su pose era una estrategia de venta para su empresa, pero no. Es lo que parece", afirmó en una primera publicación.

En otra recordó que "os llevamos advirtiendo de esto años" y fue muy tajante al describir así a Llorente: "No son 'disidentes de la medicina oficial' ni 'ancestrales' ni leches: son oligoneuronales soltando gilipolleces de salud para tener su momento de casito. Que todo son risas con sus tonterías hasta que lo ves en prime time y piensas '¿pero como hemos llegado a esto?'".

Además, el creador de contenido remató diciendo que "el tío este tenía una empresa que te sacaba mil pavos por una luz roja ancestral y 200 por su gafas naranjas ancestrales".