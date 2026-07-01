El cantante italiano Mahmood revela lo que ha aprendido de los españoles tras vivir en Madrid

Mahmood, el cantautor italiano que saltó a la fama tras ganar el Festival de Sanremo en 2019 y quedar en segundo lugar en el certamen de Eurovisión de 2019 con su canción Soldi, acudió este III edición de los Premios Academia de la Moda Española, que se celebraron en este martes en Madrid.

En la alfombra roja, antes de que se celebrara el certamen, el artista italiano de origen egipcio habló para los micrófonos de RTVE y contó que ha estado viviendo en España y que ha aprendido una forma de ver la vida que, según él, tienen los españoles y no tanto los italianos.

"Me encanta el público español, cada vez que hago conciertos en España me encanta escuchar las canciones en italiano pero con la pronunciación española", comenzó diciendo Mahmood, que actuó en la gala junto a la puertorriqueña Kany García y al sevillano Mayo.

Ahí fue cuando confesó el aprendizaje que ha tenido: "Este año he pasado mucho tiempo en Madrid y una cosa que he aprendido de los españoles es a relajarme un poco más, tienen unas vibraciones más chill".

La gala, celebrada en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, fue presentada por Jesús Álvarez y entregó premios a algunos de los modistas más prestigiosos de nuestro país. Por ejemplo, se otorgó el premio de Honor por su trayectoria al diseñador gallego Adolfo Domínguez, que este año celebra el 50 aniversario de su firma.

El diseñador canario Manolo Blahnik, uno de los más prestigiosos zapateros del mundo, fue galardonado con el premio Internacional. Por su parte, Isabel Sanchís se llevó el premio Mejor Colección por su colección Spring Summer 2026, mientras que Juan Vidal ganó el Mejor Presentación: Desfile por Me quiere, no me quiere.

Otros premios, por ejemplo, fueron para Lola Casademunt por el Mejor Proyecto Empresarial o a la Fundación Museo Cristóbal Balenciaga como Embajadora de la Moda Española.