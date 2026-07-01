Enric Juliana repara en la "advertencia indirecta" de Aznar a Feijóo sobre pactar con Junts: "No le gusta pasar página"

El Partido Popular vive días de mucha intensidad antes de las vacaciones de verano. Pese a ser un periodo de menor actividad política, los populares están pisando el acelerador, deslizando incluso que en las próximas elecciones podría haber "fraude electoral".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo lleva meses hablando en clave electoral, y esta semana lanzaba un mensaje velado a Junts para contar con sus votos en una posible moción de censura o, en cualquier caso, de cara a las elecciones generales.

No obstante, no todos en el PP están convencidos de que contar con la simpatía y los votos de Junts sea la mejor opción. Si Feijóo apuesta por pasar página del procés, José María Aznar alerta de los peligros que puede acarrear fiarse del partido de Puigdemont.

Sobre esta cuestión ha hablado el expresidente del Gobierno este miércoles, afirmando que "hay construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez". Seguidamente, ha matizado que "esa mayoría será nacional o no será", dejando claro que Junts no está en esa ecuación.

"Por mayoría nacional entiendo una amplia mayoría centrada con capacidades de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica", ha explicado Aznar en los desayunos de Nueva Economía Forum.

"El que pueda repetir, que repita"

Sobre las palabras del exlíder popular ha opinado el periodista Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. "A Aznar no le gusta ‘pasar página’. Esta mañana, advertencia indirecta a Feijóo", ha dicho en su cuenta de X.

Para Juliana, las declaraciones del expresidente del Gobierno son muy significativas, pues esconden varias advertencias a la dirección del PP, tales como "cuidado con Junts" o "cuidado con diluir el Noviembre Nacional".

"La política española es, tantas veces, perfectamente previsible. El que pueda repetir, que repita", ha concluido el periodista catalán, en referencia a la frase "el que pueda hacer, que haga", que José María Aznar pronunció hace unos meses.