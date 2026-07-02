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Lo que le han cobrado por un café en Sevilla es para frotarse los ojos: empieza a ser una 'rara avis'
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Lo que le han cobrado por un café en Sevilla es para frotarse los ojos: empieza a ser una 'rara avis'

Lleva más de 1.000 'me gusta'.

Alfredo Pascual
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Un grupo de varias personas brindando con un café.
Un grupo de varias personas brindando con un café.Getty Images

Pedir un café cada día es más caro. Da igual que se vaya a un bar o restaurante de un pueblo o de un ciudad, encontrar un establecimiento en el que se pueda pedir un café por menos de 1,20 euros es prácticamente imposible, incluso por debajo del 1,50 euros cuesta encontrar.

En las ciudades, principalmente las más grandes y más turísticas, el precio se ha disparado todavía más y hay lugares en los que rondan los 2 euros. Eso si no se entra a una cafetería de especialidad, donde el precio todavía es mayor.

De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó en octubre del año pasado un dato que reflejaba cómo había subido el precio del café en los supermercados. Según informaron en su análisis, en el año 2021, 250 gramos del café molido mezcla más barato del súper costaban 1,22 euros, mientras que en 2025, cuatro años más tarde, su precio medio es de 2,86 euros, es decir, se tradujo en incremento acumulado del 136%.

Además, según el informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) del pasado mes de noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio del café se incrementó un 17%.

Por ello, cuesta encontrar lugares como el que ha publicado el secretario general y portavoz de FACUA Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. El activista sevillano ha mostrado en un tuit publicado en su perfil lo que le ha costado un café en la Peña Sevillista de la calle Feria de la capital andaluza. 

"Por esto en un Starbucks te cobran 5 euros. En la Peña Sevillista de la calle Feria, 1,50 euros", ha afirmado el usuario, adjuntando una imagen de un café con leche y con hielo que le han servido en ese establecimiento.

En total, la imagen se ha hecho viral con más de 50.000 reproducciones y más de un millar de me gusta. 

Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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