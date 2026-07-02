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Exteriores eleva a 27 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela
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Exteriores eleva a 27 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española ha salido este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña.

Redacción HuffPost
EFE
Personal de rescate en el epicentro del doble terremoto de Venezuela, en Carabellada (La Guaira).
Personal de rescate en el epicentro del doble terremoto de Venezuela, en Carabellada (La Guaira).Cem Tekkesinoglu/Anadolu via Getty Images

El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se eleva a 27, mientras que son 137 los ciudadanos desaparecidos en los seísmos y 11 los que permanecen aún localizados bajo los escombros.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han ofrecido este jueves este nuevo balance de víctimas de los terremotos, que suman la localización de un fallecido español a las cifras facilitadas el miércoles.

Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Un hospital de campaña español, camino de Venezuela

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española ha salido este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Redacción HuffPost
EFE
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