Niño Becerra señala lo que está ocurriendo con la vivienda: "Evidentemente España está dividida en dos"

No hay un problema en España que afecte más a todo el mundo que el de la vivienda. Hoy en día querer comprarse una vivienda, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas más turísticas, es algo prácticamente imposible destinado a unas pocas y exclusivas personas.

De hecho, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha pedido en el Congreso abordar la problemática de la vivienda como una "emergencia nacional". También ha confirmado que el organismo que preside está estudiando "con muchísimo cuidado" la posibilidad de intervenir los estándares bancarios para otorgar hipotecas.

Sobre todo ello hablaron este miércoles en La Ventana, el programa de la Cadena Ser que presenta Carles Francino. Para ello, entrevistaron al economista y experto en la materia Santiago Niño Becerra.

"La crisis de la vivienda rompe a España en dos porque el salario necesario para pagar una hipoteca se cuadruplica en las ciudades más caras frente a las que son más baratas. Hay 14 de las 60 capitales españolas donde se necesita un sueldo superior a los 2.500 euros netos para pagar la hipoteca. Lo de dividida España en dos no puede ser más preciso", explicó el periodista.

Entre las más caras, según las cifras que dieron, están Palma de Mallorca, Madrid, San Sebastián y Barcelona. En muchas de estas ciudades se pueden hacer falta unos 5.000 euros mensuales para hacer frente al pago de la hipoteca de una vivienda tipo.

Entonces, Niño Becerra planteó de nuevo su idea sobre cómo gestionar el pago de la hipoteca: "En el tema de pagar la hipoteca yo insisto en que antes de entrar hay que tener ahorrada al menos el 40%, o el 20% como mínimo, del precio de la vivienda porque los bancos como máximo están concediendo el 80%".

"Con lo cual se tiene que tener previamente un salario que te permita ahorrar ese 20% más los gastos de notaría, etc", ha añadido. Por ello, el especialista ha rematado diciendo que "evidentemente España está dividida en dos, tanto por el precio de la vivienda como por la renta necesaria".