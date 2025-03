No entiende lo que le ha pasado con un guardia de seguridad de Mercadona: otros le explican la razón

La usuaria de TikTok @mamireporter ha provocado un vivo debate después de contar una experiencia que ha vivido con un guardia de seguridad de un supermercado de Mercadona.

"Necesito vuestra opinión / aclaración. Entro al Mercadona, cojo una bolsa del Mercadona, las verdes y amarillas grandes que están ahí colgadas, y empiezo a meter mi compra. Y desde que entro veo que el de seguridad me empieza a seguir, pero rollo que es cantoso. Disimulado no es", cuenta.

"Si hay alguien de seguridad por aquí que me diga cómo son los protocolos, qué es lo que tenéis que ver para decir: ese es un potencial... Mirad si el tío ha sido cantoso que he escrito a mi novio diciéndole: 'Tío no sé qué le pasa al de seguridad de Mercadona que no para de seguirme", destaca.

Según dice, la situación era muy descarada porque el vigilante iba detrás de ella fuese donde fuese: "Me voy a la cola y se me pone justo detrás. Le digo: 'Perdona, ¿me estás siguiendo?' Y me ha contestado con una chulería... Me dice: '¿Si te estoy siguiendo qué pasa? Este es mi trabajo".

"A lo mejor es que no puedes entrar en el Mercadona y coger una bolsa. Porque tú puedes coger un carrito, una cesta y puedes coger, que yo sepa, una bolsa, tú metes las cosas igual que si metes una cesta y un carrito, metes las cosas y luego lo pagas. ¿Habrá sido por eso? Entonces pregunto si hay alguien que sepas cómo funciona esto", reclama la usuaria.

En los comentarios destaca uno que explica el posible porqué de la situación: "Porque cogen las bolsas del Mercadona...las llenan, hacen como que van a pagar y salen por la puerta... Yo soy de seguridad...y he visto ese proceder muchas veces...".

Otros señalan que coger una bolsa no es tampoco lo normal: "Llámame raro, pero yo juraría que esas bolsas están en línea de caja porque se compran para llevarte la compra a casa. Las cestas y carritos son de uso gratuito para ir cogiendo la compra. Creo🤔😂".