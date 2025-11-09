No son pocas las personas que están hablando de la camisa con la que Sánchez ha llegado a Colombia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado desde este viernes en dos cumbres en el sur de América. En concreto, el líder del Ejecutivo viajó a Brasil, lugar en el que se celebra la Cumbre del Clima (COP 30) en la ciudad brasileña de Belém.

En su discurso en la reunión de líderes internacionales en la cumbre del clima, aseguró que "el cambio climático mata y cada vez más". "Se ha cobrado en España más de 20.000 vidas en cinco años", detalló.

"Si no tomamos acciones decididas para reducir drásticamente las emisiones existe un riesgo real de que en la próxima década se rebasen los 2ºC de aumento de temperatura y todos sabemos las consecuencias tan devastadoras que tendrá para nuestros países. Así que evitémoslo, el tiempo se nos agota, actuemos juntos en lugar de fallar por separado", ha avisó.

Tras asistir a la cumbre del clima, Sánchez cogió un avión y viajó hasta Santa Marta (Colombia). Lugar en el que se celebra este domingo la cumbre CELAC - Unión Europea con los países del Caribe.

Los líderes que asisten a la reunión analizarán el trabajo conjunto que se ha realizado en los dos últimos años y abordarán la Alianza de Seguridad Ciudadana, más en un contexto geopolítico tenso por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe, con ataques contra presuntas narcolanchas.

Pero en su llegada a Santa Marta, Pedro Sánchez ha sorprendido a mucha gente al no llevar el mismo traje que se había puesto en Brasil y se ha bajado del avión con una camisa bastante llamativa. Se trata de una guayabera, similar a la que ha llevado en vacaciones o en otras reuniones con mandatarios internacionales.

Una escena que ha causado sorpresa en algunos usuarios que no han dudado en hablar de ello en la red social X.

Pues si hay que decirlo y repetirlo se dice y se repite:a Pedro Sánchez le queda bien hasta la guayabera .¿alguien más está de acuerdo? — Tati Blue 🌹🌹🌹🌹 (@Antonie45125417) November 9, 2025