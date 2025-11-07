Sánchez asegura que la legislaturá acabará en 2027 pese al órdago de Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que se toma "muy en serio" a Junts después de que los de Carles Puigdemont anunciaran que rechazarían todos los proyectos legales que presentara el Ejecutivo. Con todo, Sánchez ha apostado por acabar la legislatura: "Merece la pena el esfuerzo", ha asegurado.

En una rueda de prensa en Brasil tras participar en la cumbre de líderes previa a la COP30, Sánchez ha avanzado que presentará nuevos presupuestos, a pesar de que lo más probable sea que estos caigan. Sin embargo, ha señalado que, con cuentas nuevas o sin ellas, "España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027".

Se ha mostrado convencido de que el país "está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años" y ha apostado por continuar con la "receta" del diálogo y la negociación para llegar a compromisos.

Todos inocentes

Durante la misma comparecencia ante la prensa, Sánchez ha ratificado su convencimiento de la inocencia tanto de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano como del fiscal general del Estado en todos los procesos en los que estos están inmersos. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha asegurado el presidente del Gobierno en respuesta a si la apertura de un juicio oral a su hermano y al candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, puede afectar a sus opciones electorales.

Respecto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Sánchez ha reiterado que cuenta "con la confianza" del Ejecutivo. "Creemos en su inocencia y, por supuesto, respetamos tanto la labor de la Fiscalía General del Estado como del Tribunal Supremo", ha apuntado.

Por otro lado, sobre la decisión de la Audiencia Nacional de investigar los pagos en efectivo del PSOE a José Luis Ábalos y a Koldo García, Sánchez se ha limitado a decir que es un mero paso procedimental.