Nunca un vídeo de Ibai Llanos había provocado un revuelo semejante como el que ha causado en Perú

El que ya tenga unos días en las redes sociales sabe muy bien que la figura de Ibai llanos se ha agigantado con los años. Tanto es así que desde hace poco empezó a centrarse en sus grandes proyectos y en otro tipo de retos—como la fundación de Rönin FC, el equipo hecho desde 0 y que milita en 4ª División catalana con el objetivo de ascender todo lo posible—. La Velada, por ejemplo, ha movido a muchísima gente, pero lo ocurrido en Perú está a otro nivel.

Es un tipo de revuelo no como el de las veladas de boxeo del streamer, sino de una movilización de masas que no se había visto hasta ahora en ninguno de sus vídeos. Su último proyecto ha sido el "Mundial de desayunos" que, tras una disputada final, el vencedor ha sido Perú, batiendo a Venezuela.

Por lo tanto, el pan con chicharrón ha superado en 200.000 votos a la arepa venezolana. Tras un vídeo con la bandera peruana y su himno de fondo, ha otorgado "la sartén dorada", hecha según el streamer por "el mejor restaurante del mundo". "Gracias a todos por haber participado y a Perú por haberse llevado el Mundial de Desayunos, que como ya sabéis lo hacemos por contenido, por diversión y pasar el rato", ha expresado Ibai.

"Con lo que me quedo es con lo que se ha liado con esto y lo bien que se lo ha pasado de la gente, sobre todo por la cantidad de gente que ha descubierto cosas que en la vida se hubiese pensado. De corazón, gracias", ha rematado, revelando justo al final que es ahora él quien probará los desayunos.

Argentina venció a Reino Unido, pero cayó ante Bolivia, que venía de vencer a Estados Unidos. En las semifinales perdió contra la propia Venezuela. Al otro lado del cuadro, España venció a Francia en octavos, pero perdió contra Chile en cuartos. Perú venció a México y a Colombia, que llegaba de vencer a Guatemala.

El medio televisivo Latina Noticias se hizo eco de las primeras reacciones de los peruanos tras ganar el mundial y ha sido un auténtico revuelo, celebrándolo por todo lo alto. "¡Perú campeón!", cantaban y vitoreaban en la calle, que estaba llena de gente, banderas y altavoces por los que se escuchaba el himno.

Vieron la final del mundial a través de una pantalla gigante instalada en una plaza. "Disfrutando de nuestra gastronomía, ahí tenemos la bandera de Perú en lo más alto, sobre todo con algo que nos identifica como la gastronomía", decía el reportero.

Hasta el propio Congreso de Perú ha reaccionado, aunque con Inteligencia Artificial: "¡El pan con chicharrón fue más! Congresito, tu congresista #131, celebra este logro que es de todos los peruanos. Que la sartén de oro sea el impulso para miles de economías familiares".