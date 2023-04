El irónico mensaje que le deja Cristina Gallego a Borja Sémper tras sus palabras

La colaboradora de El Intermedio Cristina Gallego ha reaccionado en el habitual tono irónico del programa de laSexta a las palabras del portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, sobre la polémica de Doñana.

"El tema de las marismas de Doñana no interesa a nadie, a no ser que seas un lince, un flamenco o Pepe 'El Marismeño'. La gente de bien no sigue mucho el tema, como el portavoz de campaña del PP, Borja Semper", ha comentado.

Gallego ha emitido las palabras del representante del PP en TVE, donde ha reconocido que "no tenía ni puñetera idea" del tema. En la entrevista, ha reconocido que había empezado a leer la proposición de ley después del partido del Real Madrid contra el Chelsea.

"¿Qué va a elegir? ¿Patos flotando en una charca o el Real Madrid? Suerte que no hubo prórroga y penaltis, que si no hubiera respondido 'que qué opino del futuro de esos animales, que Benzema es una bestia y hay que renovarle ya mismo'", ha ironizado la colaboradora de laSexta.

Gallego ha añadido que el político 'popular', "además de ser el pivón del partido es un tipo honesto que reconoce sin problemas que lo único que sabe de Doñana es que tiene un primo que una vez veraneó en Matalascañas".

Entonces, ha puesto otra vez las palabras de Feijóo en las que decía que había podido leer en diagonal la Proposición de Ley y avanzó que para la próxima vez se lo iba a leer para poder entrar en detalle.

"Sémper no es experto, pero es un tío que se compromete y dice que la próxima vez hablará en detalle. Eso sí, que sea en julio que ya no hay liga", ha rematado.