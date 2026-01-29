Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Óscar Puente se defiende de las críticas del PP lanzando un dardo a Mazón sin mencionarle: ojo a cómo le llama
EN DIRECTO
Segunda jornada del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026
Virales
Virales

Óscar Puente se defiende de las críticas del PP lanzando un dardo a Mazón sin mencionarle: ojo a cómo le llama

El ministro de Transportes tira de hemeroteca.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Óscar Puente, en una imagen de archivo, junto a Carlos Mazón
Óscar Puente, en una imagen de archivo, junto a Carlos Mazón

El ministro de Transportes Óscar Puente ha comparecido este martes en el Senado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas. Desde allí se ha defendido de las críticas del Partido Popular, que exigen su dimisión.

Asimismo, ha acusado a a la "derecha política y mediática" de esparcir "bulos conscientes" sobre la tragedia. Sin embargo, lo más llamativo de la comparecencia de Óscar Puente ha venido justo después y mientras se defendía de las críticas de los populares.

"Yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara", ha dicho en referencia al ex presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Asimismo, ha reiterado que no tiene "nada que ocultar" y que tiene la conciencia "muy limpia". Al hilo de esto, el ministro de Transportes ha basado su defensa en la hemeroteca, aludiendo a la gestión del PP valenciano en DANA.

"Ni en mil vidas van a encontrar en mí ningún parecido con ese que estaba escondido en El Ventorro mientras informaba en tiempo real a su líder político", ha sentenciado. En estos términos se ha referido a Mazón, al que en ningún momento ha mencionado explícitamente.

También tiene para Feijóo

Pero Óscar Puente no solo ha criticado al PP aludiendo a Mazón. El ministro de Transportes también ha criticado en el Senado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. 

"A lo mejor al señor Feijóo le traicionan los subconscientes, porque cuando se produjo el accidente de Angrois, él organizó una entrega de medallas selectiva, eso sí", ha comentado a la bancada popular. 

Y ha ido más allá, porque ha recordado que en aquella ocasión Feijóo "asistió a una misa funeral a la que las víctimas le dijeron que no asistiera, que no le querían ver por allí"

Para zanjar su intervención, Óscar Puente ha defendido su labor asegurando que ha cumplido "con sus obligaciones" y ha hecho "el trabajo que me corresponde"

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales