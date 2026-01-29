Óscar Puente se defiende de las críticas del PP lanzando un dardo a Mazón sin mencionarle: ojo a cómo le llama

El ministro de Transportes Óscar Puente ha comparecido este martes en el Senado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas. Desde allí se ha defendido de las críticas del Partido Popular, que exigen su dimisión.

Asimismo, ha acusado a a la "derecha política y mediática" de esparcir "bulos conscientes" sobre la tragedia. Sin embargo, lo más llamativo de la comparecencia de Óscar Puente ha venido justo después y mientras se defendía de las críticas de los populares.

"Yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara", ha dicho en referencia al ex presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Asimismo, ha reiterado que no tiene "nada que ocultar" y que tiene la conciencia "muy limpia". Al hilo de esto, el ministro de Transportes ha basado su defensa en la hemeroteca, aludiendo a la gestión del PP valenciano en DANA.

"Ni en mil vidas van a encontrar en mí ningún parecido con ese que estaba escondido en El Ventorro mientras informaba en tiempo real a su líder político", ha sentenciado. En estos términos se ha referido a Mazón, al que en ningún momento ha mencionado explícitamente.

También tiene para Feijóo

Pero Óscar Puente no solo ha criticado al PP aludiendo a Mazón. El ministro de Transportes también ha criticado en el Senado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"A lo mejor al señor Feijóo le traicionan los subconscientes, porque cuando se produjo el accidente de Angrois, él organizó una entrega de medallas selectiva, eso sí", ha comentado a la bancada popular.

Y ha ido más allá, porque ha recordado que en aquella ocasión Feijóo "asistió a una misa funeral a la que las víctimas le dijeron que no asistiera, que no le querían ver por allí".

Para zanjar su intervención, Óscar Puente ha defendido su labor asegurando que ha cumplido "con sus obligaciones" y ha hecho "el trabajo que me corresponde".