Óscar Puente se pronuncia, tan contundente como de costumbre, a lo que ha dicho Feijóo sobre el SMI

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Una vez más, Óscar Puente se ha pronunciado sobre una de las polémicas de la actualidad política de nuestro país. Y como de costumbre, lo ha hecho a través de su cuenta de X, y de una forma contundente y que deja pocas dudas.

Y es que, pese a su baja por paternidad, el ministro de Transporte no permanece ajeno a lo que sucede en la política nacional. En esta ocasión, el blanco de sus críticas ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien dejó una de las declaraciones más polémicas que se recuerdan recientemente sobre el SMI.

El líder popular se mostró contrario al "incremento indiscriminada del SMI" y aseguró que lo único a lo que esto lleva es al "esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el Gobierno".

Estas palabras han generado gran controversia, ya que muchos apuntan a que un aspirante a presidente del Gobierno no debería hablar así de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, mientras que otros, como Óscar Puente, han ido más allá.

Con un tuit publicado en su cuenta oficial, el ministro ha recordado a Feijóo cuál era el salario mínimo durante el gobierno de Rajoy. "Había que dejar el SMI en 700 miserables euros y no veas el esfuerzo impositivo que se ahorraba no se quien. Y ya si restauramos la esclavitud no veas el esfuerzo impositivo que ahorramos. Pero tú con tres sueldos, caradura", fueron las palabras de Puente tras escuchar las declaraciones de Feijóo.

Sin embargo, el ministro socialista se ha mostrado bastante activo en redes, y este no ha sido el único mensaje que ha dedicado a Feijóo, ya que durante las últimas horas, se ha mostrado muy crítico con sus declaraciones.

Como prueba de ello, otro tuit en el que se pregunta "Qué extraño mecanismo cortocircuita el sentimiento de solidaridad dentro de un ser humano, de forma que a él para sí mismo, 10.000€ mes le parezca poco, y 1100€ mes le parezca un incremento inaceptable?".