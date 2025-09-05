Óscar Puente reacciona con dos frases a lo que ha mencionado Ayuso delante de Feijóo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado uno de los momentos más comentados del día. Ha sido durante su intervención en el acto político del Partido Popular en Arganda del Rey—Madrid—, con la presencia del alcalde Alberto Escribano y el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, protagonista también por su ausencia en la apertura del año judicial.

Hubo una frase de Ayuso que pasó desapercibida hasta que el PSOE de Madrid puso en circulación un vídeo manipulado de Ayuso mencionando a los "narcos", mientras las cámaras enfocaban a Feijóo. Esto fue lo que dijo realmente: "Es que estar tanto con los narcos y con Zapatero, quieras o no, siempre deja a uno un poquito trastocado y alejado de lo que es la democracia".

Entre las tantas reacciones, como la de Rufián en un tuit muy a su estilo, se ha sumado la del ministro Óscar Puente, que ha cargado contra Feijóo con contundencia y sarcasmo a partes iguales: "Dejó tirado al Rey hoy para compartir este ratito tan agradable con ella. Un genio de la política, oiga".

Por si fuera poco, multitud de usuarios también se han sumado a las respuestas: "No puede ser verdad que lo ha dicho delante de Feijóo. Le ha faltado dedicárselo con todo su cariño". "En el PP la realidad siempre supera la ficción", ha replicado el usuario @Xan_Morales.

Feijóo comparó durante su intervención en el acto a Pedro Sánchez con Franco: "Antes de Sánchez, el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco". Puente también ha decidido responder a ello, pero más que dando su propia opinión directamente, ha señalado unas declaraciones de Sarah Santaolalla en el programa Mañaneros 360 de TVE: "Cuesta tanto escuchar a alguien hablar tan claro. Entre los agresores y los equidistantes, apenas se escuchan voces que pongan las cosas en su sitio de forma tan nítida".

Santaolalla razonó que "no existe la polarización, existe el matonismo, y lo están practicando algunos partidos políticos. Cuando tú dices psicópata, proetarra, hijo de puta, el saunas, que te vote Txapote, traidor de España, dictador... Y lo comparas con Franco, no existe una sociedad crispada, existe una derecha y extrema derecha que están insultando día, tarde y noche".