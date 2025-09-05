Feijóo se excusa ante el rey por no asistir a la apertura del año judicial: "No le estamos fallando y no le fallaremos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escogido participar en otra apertura en lugar de asistir a la de la del año judicial, la del Partido Popular de Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso. Allí, en Arganda, y poco después de la intervención en el Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Feijóo ha aprovechado para atacarle a él, al presidente del Gobierno y para excusarse ante el rey Felipe VI.

"Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana, el que no le manda ministros de jornada en sus viajes, quien le falla al jefe del Estado es el que le hace estar sentado al lado del fiscal procesado", ha asegurado Feijóo, quien ha afirmado que "nunca" le han "fallado al jefe del Estado". "No le estamos fallando y no le fallaremos jamás al jefe del Estado. Somos un partico constitucionalista y sabemos de nuestras responsabilidades", ha dicho.

El líder del Partido Popular ha ironizado además con que el fiscal general del Estado "no lo tenía fácil" para no asistir a la apertura del año judicial. "¿Quién podría pedirle al fiscal que deje su puesto? ¿Quién podría pedirle que no vaya a este acto? ¿El que nombró de número dos a Koldo, al preso Santos Cerdán, el que tiene a su mujer pluri-imputada? ¿El que tiene a su hermano músico en la Diputación de Badajoz? ¿O el que tiene de referente internacional a Rodríguez Zapatero? ¿Puede pedirle que no vaya al acto? No, no se lo puede pedir", ha señalado Feijóo en relación a Pedro Sánchez.

Durante su intervención, el jefe de la oposición ha aprovechado además para recordar las palabras de Sánchez en la entrevista que dio este lunes en el telediario de La 1, donde aseguró que algunos jueces no hacían bien su trabajo. "No se lo merecen los fiscales, no se merecen los jueces estar insultados desde la Presidencia, no se lo merecen los españoles", ha apuntado Feijóo, quien ha vaticinado que, si llega a gobernar, "el poder judicial volverá a ser independiente".

Este miércoles, el Partido Popular anunció que Feijóo no acudiría a la apertura del Año Judicial por tener "un compromiso previo" en el mitin del partido con Ayuso. "Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia", aseguraba el líder del PP en un mensaje temprano el miércoles en X para justificar su ausencia.

Miembros del Gobierno han reprochado la actitud del líder de la oposición como el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: "Este plante del señor Feijóo en la apertura del año judicial es una grave desconsideración al Rey, al Tribunal Supremo, al fiscal General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la carrera judicial y fiscal al completo".