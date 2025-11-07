Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Oye un fragmento del nuevo disco de Rosalía y le cambia la cara: deja una frase que lo dice TO-DO
Virales

Virales

Oye un fragmento del nuevo disco de Rosalía y le cambia la cara: deja una frase que lo dice TO-DO

Una fantasía de 'lux' y de color. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Una joven escucha un fragmento del disco de rosalía con un teléfono móvil
Una joven escucha un fragmento del disco de rosalía con un teléfono móvilEL HUFFPOST

Rosalía vuelve a ser el nombre propio más repetido de España. La cantante catalana ha sacado al mercado Lux, su cuarto disco, y el estreno se ha convertido en todo un acontecimiento. 

En El Huffpost han preguntado a estudiantes que pasaban por Moncloa, en el centro de Madrid, zona donde más jóvenes había a primera hora de la mañana de este viernes, por sus primeras impresiones sobre el disco de Rosalía. Y no han defraudado

El disco es un trabajo con cuatro movimientos con importante presencia mística, orquestal y de música clásica donde Rosalía canta en 13 idiomas. Una de las entrevistadas no ha podido ocultar su cara de felicidad al oír a la cantante y ha dejado una frase memorable. 

"La verdad que me ha encantado, sí que tenía muchas expectativas por todas las críticas que había leído pero creo que las ha cumplido. Así que súper contenta", ha dicho de primeras, pero ojo a lo que ha comentado cuando le han puesto un trozo de una canción. 

"Le daría todo mi dinero"

"Le daría todo mi dinero. Espero que se porte con el dinero de las entradas pero le daría todo mi dinero. Le daría mi sueldo de un mes. Esa es mi respuesta", ha afirmado con una sonrisa de oreja a oreja. 

Otra joven ha comentado que estos temas van a ser "bailables" porque los van a mezclar con techno porque es "un rollito que viene bastante bien". "Me parece súper bonito que traiga otra vez al escenario mainstream las cosas que, a lo mejor, se han quedado en el contexto de una ópera o de una música más clásica", comenta otra mujer. 

Por último, otra joven ha comentado que Rosalía con este disco "se ha basado mucho en lo espiritual" pero que tiene que escucharlo más —hay que recordar que el disco salió a las 00:00 de este viernes— para poder tener una opinión más formada. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 