Oye un fragmento del nuevo disco de Rosalía y le cambia la cara: deja una frase que lo dice TO-DO

Rosalía vuelve a ser el nombre propio más repetido de España. La cantante catalana ha sacado al mercado Lux, su cuarto disco, y el estreno se ha convertido en todo un acontecimiento.

En El Huffpost han preguntado a estudiantes que pasaban por Moncloa, en el centro de Madrid, zona donde más jóvenes había a primera hora de la mañana de este viernes, por sus primeras impresiones sobre el disco de Rosalía. Y no han defraudado.

El disco es un trabajo con cuatro movimientos con importante presencia mística, orquestal y de música clásica donde Rosalía canta en 13 idiomas. Una de las entrevistadas no ha podido ocultar su cara de felicidad al oír a la cantante y ha dejado una frase memorable.

"La verdad que me ha encantado, sí que tenía muchas expectativas por todas las críticas que había leído pero creo que las ha cumplido. Así que súper contenta", ha dicho de primeras, pero ojo a lo que ha comentado cuando le han puesto un trozo de una canción.

"Le daría todo mi dinero"

"Le daría todo mi dinero. Espero que se porte con el dinero de las entradas pero le daría todo mi dinero. Le daría mi sueldo de un mes. Esa es mi respuesta", ha afirmado con una sonrisa de oreja a oreja.

Otra joven ha comentado que estos temas van a ser "bailables" porque los van a mezclar con techno porque es "un rollito que viene bastante bien". "Me parece súper bonito que traiga otra vez al escenario mainstream las cosas que, a lo mejor, se han quedado en el contexto de una ópera o de una música más clásica", comenta otra mujer.

Por último, otra joven ha comentado que Rosalía con este disco "se ha basado mucho en lo espiritual" pero que tiene que escucharlo más —hay que recordar que el disco salió a las 00:00 de este viernes— para poder tener una opinión más formada.