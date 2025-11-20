Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pablo Fernández le pregunta a José María Figaredo (de Vox) si condena el franquismo y la respuesta no sorprenderá a nadie
"Cada español decidirá..."

Pablo Fernández y José María Figaredo en 'En boca de Todos'
Pablo Fernández y José María Figaredo en 'En boca de Todos'X: @IamRGR1/ 'En Boca de Todos': programa del 20 N

El Secretario de Organización y Portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y el diputado en el Congreso de los Diputados en España por parte de Vox, José María Figaredo, han hablado sobre los resultados de la reciente encuesta de 'El País', donde una cuarta parte de los jóvenes afirmó que "prefiere" una dictadura. 

Uno de los momentos más llamativos de la intervención de ambos ha ocurrido cuando el de Podemos, Fernández, le ha preguntado al diputado del partido de Santiago Abascal, si condena el franquismo o no. Cuestión a la que Figaredo ha respondido de forma bastante difusa. 

"Cada español decidirá. Cada español tendrá abuelos que hayan estado en un bando o en el otro. Un español no tiene por qué ponerse a juzgar a su abuelo qué hizo esto frente a aquello otro. No", ha respondido Figaredo, quien no ha querido condenar el franquismo de forma directa. "Esto explica por qué los jóvenes ahora mismo (piensan así)... Madre mía", ha exclamado finalmente el de Podemos tras oír la respuesta. 

El cruce de ambos, que ha tenido lugar en el programa de 'En boca de todos' con motivo del 20N, ha sido captado por un usuario en las redes sociales, @IamRGR1, donde ya acumula más de 130 'me gusta' y 2.370 reproducciones. "La respuesta no sorprenderá a nadie", ha señalado el mismo. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

El momento se ha producido en el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y tras publicar el diario 'El País' una encuesta en la que afirma que "una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario", así como que la "mitad desconocen como murió Lorca". 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
