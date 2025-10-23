Pitingo habla del trabajo de kioskero de Pablo Fernández, de Podemos, y el político le da el cambio y propina con su réplica

Las redes sociales suelen dejar choques inusuales entre personas que, a priori, nunca se pensaría que podrían relacionarse. En este caso, los protagonistas son el cantante Pitingo y el Pablo Fernández, procurador en las Cortes de Castilla y León por Valladolid y León desde 2015, portavoz de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, secretario general de Podemos Castilla y León, y secretario de organización y coportavoz de Podemos.

Todo a raíz de unas declaraciones de Fernández donde decía: "Si el Gobierno quiere los votos de Podemos, nada de congelación, tiene que bajar la cuota de los autónomos que ganen menos y subírsela a los que ganan más. La sostenibilidad del sistema la tienen que pagar los de arriba y no los de abajo".

Unas palabras que, por lo que sea, no gustaron a Pitingo. "Y tú que empezaste de kioskero mírate ahora… viviendo como 'los de arriba' a los que dices que hay que subirles la cuota. El discurso de 'los de abajo' se te cayó el día que te montaste en coche oficial", le ha espetado el cantante.

Fernández, que no desdeña ningún enfrentamiento, se la ha devuelto con creces en un mensaje que supera en día y medio los 5.000 'me gusta': "Para mí ha sido un orgullo haber trabajado unos años como autónomo. Como lo es tener una carrera universitaria y haber estudiado años una oposición. Desde que entré en política renuncié al coche oficial. Y limité mi sueldo. Te pasas de la raya, otra vez, Pitingo. Háztelo mirar".

¿Qué pasa con los autónomos?

El Ministerio de la Seguridad Social, que dirige Elma Saiz, ha dado marcha atrás y ha cambiado su primera propuesta de aumento de las cuotas de los autónomos según sus ingresos, que había planteado para los próximos tres años. Para 2026, se planteaban cuotas de entre los 217 y 796 euros al mes.

Con la propuesta actual que se ha trasladado a los agentes sociales, los trabajadores que más ganan aumentarían su cuota un 2,5% —frente al 35% inicial—, incluso por debajo de la inflación, que se situó en el 3% en septiembre.

Por todo ello, las nuevas cuotas propuestas van de los 200 euros a los 605 euros mensuales en 2026, estas últimas en el caso de los trabajadores que ganan más de 6.000 euros al mes.