Alfonso Serrano y Pablo Fernández se enzarzan sacando dos carteles con acusaciones directas: "El original siempre es mejor que la copia"

El programa En boca de todos ha dejado uno de los momentos más surrealistas de la televisión que se recuerdan en los últimos tiempos. Los protagonistas en esta ocasión han sido Pablo Fernández, secretario general y Portavoz de Podemos, y Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.

No es la primera vez que ocurre algo así en el programa que presenta Nacho Abad en Cuatro, pero sí la que ha llamado más la atención por lo insólito de la situación. Ambos han sacado dos carteles para lanzar diferentes mensajes.

Pablo Fernández ha escrito en una pizarra 'Quirón Ayuso corrupción', mientras que en el cartel de Alfonso Serrano se podía leer 'Stop Payasos'. "Está claro que el original siempre es mejor que la copia, señor Serrano", ha dicho el secretario general de Podemos tras varios segundos de incómodo silencio.

"Pero bueno, pero bueno, pero bueno...", ha acertado a decir el político del PP, quien ha tenido que aguantar el aluvión de críticas. "De todas maneras, los payasos son un oficio absolutamente maravilloso, y además no roban como hacen ustedes en la Comunidad de Madrid", ha apuntado Fernández.

Para el secretario general de Podemos, el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, utiliza dinero público para "dárselo a la sanidad privada y para que se enriquezca la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Prefiero mil veces a un payaso que a un defraudador confeso", ha sentenciado Fernández, quien portaba una camiseta de la Selección Española y no ha dejado lugar a la réplica para Alfonso Serrano.

"Te ganas la vida fomentando el racismo"

Recientemente en En boca de todos, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, también del PP, llamó "payaso" a Pablo Fernández después de que este mostrara un cartel donde llamaba a Albiol "racista".

"Si para ganarte la vida tienes que estar haciendo estas payasadas, me parece...", ha dicho Albiol, recibiendo rápidamente la réplica del portavoz de Podemos. "Yo vengo gratis a este programa. A diferencia de tú, yo vengo gratis aquí", le espetó a gritos Pablo Fernández.

Fue entonces cuando el colaborador de En boca de todos ha llamado "payaso" al alcalde de Badalona, quien más calmado le ha contestado con un escueto "payasadas", en referencia a las palabras que había empleado segundos antes.

"Salir con una pizarrita y escribir es una payasada propia de un payaso como tú", ha añadido Albiol. Pablo Fernández no se ha guardado nada, y contraatacó espetándole a Albiol que se ganaba la vida "fomentando el racismo".