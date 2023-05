Pablo Iglesias publica el audio con la petición que le ha hecho Jorge Javier Vázquez 

Mediaset ha confirmado este lunes lo que adelantó El Mundo el pasado viernes: Telecinco dejará de emitir Sálvame a partir del 16 de junio. Después del verano será Ana Rosa Quintana la encargada de presentar un programa de actualidad donde ahora se emite el espacio televisivo de Jorge Javier Vázquez.

Desde que salió la noticia, Pablo Iglesias ha publicado algún que otro mensaje dirigido a Jorge Javier Vázquez donde le ofrece un espacio en Canal Red para presentar un programa que se llame Rojos y maricones.

Ahora, el exvicepresidente del Gobierno ha compartido con los espectadores del canal el audio de WhatsApp que le ha mandado el todavía presentador de Sálvame.

"Mira Pablo que he estado revisando el acuerdo y la verdad es que ya estamos a puntito de lograrlo. Quizá deberías subir un poquitito más. Solo un poquito porque tú sabes yo no me muevo por dinero, me muevo por mucho dinero", dice en un primer momento Vázquez.

Eso sí, por último y como pulla a la izquierda española el presentador ha dicho después: "Si consigues que Podemos Sumar vayan juntos a las elecciones te hago una rebajita".

A lo que Iglesias ha respondido con un: "Haremos todo lo posible".