El Gran Wyoming lanza un mensaje que se sale de lo habitual al 19% de los jóvenes que idealiza el franquismo: lo que dice es para preocuparse

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio y galardonado con el Premio Ondas 2025 al Mejor Comunicador de Televisión por su trayectoria y labor satírica en ese programa, ha lanzado un demoledor mensaje sobre los jóvenes que idealizan la dictadura.

"La generación Z es un producto de la sociedad. Aquí ha habido, va hacer ya casi un siglo, desde el año 36, que no se ha enseñado en ningún sitio. Y cada vez que se dice: cuándo vamos a hablar de esto, se habla de reabrir heridas", ha lamentado Wyoming en unas declaraciones a InfoLibre.

El humorista ha subrayado que se trata de "una generación que ha vivido en la desinformación absoluta de su historia, de su pasado reciente, y como consecuencia es lo que es".

"Es lógico que algunos piensen así"

"Al parecer, un 25% dice que con Franco se vivía mejor. Yo sí emitiría un juicio negativo sobre esa apreciación. Ahora, ¿que son responsables de ello? Si no tienen una opción alternativa y nadie les ha contado en qué consistió realmente aquella masacre... pues bueno, es lógico que algunos piensen así", ha advertido.

La cuestión de cómo perciben los jóvenes el franquismo lleva meses en el centro del debate, después del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre reflejara que el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos. Ese porcentaje sube al 21,3% en los españoles en general.

La censura en el humor

Preguntado por cómo cambió el humor con la llegada de la democracia, Wyoming ha sido taxativo: "No es que cambiara el humor con la llegada de la democracia, es que el humor... no se podía decir ni una sola palabra en un escenario que no hubiera pasado por censura".

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ya dio una posible (y preocupante) explicación a por qué un 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Casanova ha señalado al respecto que él suele ir "a muchos institutos" y que "en realidad lo que está funcionando es la desmemoria".

En una entrevista en Faro de Vigo, el experto fue rotundo: "Hace muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos años, que hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares".