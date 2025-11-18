Paloma del Río es demoledora al definir con una frase la sanidad madrileña: el motivo es recurrente

La reconocida periodista deportiva Paloma del Río, conocida por ser un referente en la narración de deportes minoritarios y femeninos en TVE durante casi 40 años, en los que ha cubierto hasta 16 Juegos Olímpicos, ha dado que hablar con su queja al estado del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

Su queja ha llegado a través de una publicación en la red social X—conocida antes como Twitter— en la que cuenta la situación de un "paciente de mediana edad". Aunque no ha dado detalles sobre quién se trata, sí que ha comentado cuál es su situación y en qué fechas le han dado las correspondientes citas.

"Paciente de mediana edad, con fibromialgia, intensos dolores e incapacitantes, ataques de pánico y ansiedad, permanente dolor de cabeza, en tratamiento psicológico", ha revelado la periodista.

Lo que más le ha sorprendido es la fecha en la que le han dado las citas. "Psiquiatría: agosto de 2026. En psicología: diciembre de 2026", ha detallado. Una fecha tan tardía para un problema tan urgente le han hecho resumir su opinión en una simple y demoledora frase: "La sanidad madrileña es así".

Una decena de usuarios han proyectado su opinión sobre el caso y algunos han vivido casos parecidos, como el de @BeaEscuderoS: "En juvenil, cita este diciembre desde octubre de 2023. Ahí es na'".

Y mientras tanto, Ayuso

La sanidad pública de la Comunidad de Madrid no está viviendo su mejor momento. Por lo que a la presidenta del Ejecutivo regional respecta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que han iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.

"Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", escribió en un tuit de su perfil oficial de X.