Paloma del Río reacciona con una fecha, una imagen y mucha ironía a la afirmación de María Guardiola

La experiodista deportiva de TVE Paloma del Río ha dejado una llamativa reacción a las palabras que pronunció este martes la presidenta de Extremadura, María Guardiola, durante su comparecencia junto al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

La líder regional del PP estaba hablando de la ayuda que ha recibido de otros países europeos para luchar contra el fuego cuando cometió un error y habló de Checoslovaquia, país que como tal no existe desde hace 33 años, ya que se dividió en 1992 en República Checa y Eslovaquia.

"Vienen 66 bomberos de Alemania y vienen medios aéreos también de Checoslovaquia. Solo podemos dar las gracias", afirmó la dirigente extremeña, que describió el trabajo de todos los profesionales que están en primera línea contra el fuego de "maravilloso, estupendo y entregado".

Checoslovaquia, como un solo Estado, existió primero entre 1918 y 1938 y después entre 1945 y 1992, año en el de común acuerdo decidieron volver a la situación anterior a 1918. El 1 de enero de 1993, el entonces Parlamento checoslovaco aprobó la desaparición de un país que daría lugar al nacimiento de dos repúblicas, la República Checa y Eslovaquia, que siguen vigentes a día de hoy.

Su fallo fue muy comentado en redes sociales. La excomunicadora del ente público Paloma del Río fue una de las que reaccionó, y lo hizo con un breve tuit en el que lo acompañaba de un pantallazo de la página de Wikipedia de la República Checa: "1 de enero de 1993, nacimiento de la República Checa. 32 años tiene...".

Viendo la repercusión que había tenido su error, Guardiola quiso aclarar el asunto con un mensaje publicado en sus redes sociales su fallo y pidió perdón

"Agradezco de nuevo la colaboración de otras CCAA y países, como Eslovaquia, que nos han prestado medios cruciales para combatir las llamas estos días tan difíciles. Aprovecho para corregir mi lapsus en las declaraciones de esta mañana, donde confundí la denominación de este país amigo. Mis disculpas", afirmó la dirigente 'popular'.

Lo cierto es que ambos países han enviado efectivos para luchar contra el fuego en España. Por un lado, la República Checa mandó un medio aéreo a la base de Matacán para ayudar en las labores contra los incendios en Castilla y León y Galicia, mientras que Eslovaquia fue el que destinó un helicóptero BlackHawk con capacidad de 3.400 litros para colaborar en las labores de extinción del área de La Jarilla, en Cáceres.