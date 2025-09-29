Pasa diez días en Madrid y asegura que se le ha descuadrado la vida: "Espero vivir aquí algún día"

Foto de archivo de la ciudad de Madrid Getty Images

La usuaria de TikTok @valentinariccivilla ha llegado desde el extranjero para hacer un viaje por España y en la capital, Madrid, ha pasado diez días y le han bastado para asegurar ante la cámara que le ha "descuadrado la vida", pero no por algo negativo, sino todo lo contrario. Aunque ha confesado que por el cambio de hora y la diferencia cultural de los horarios como el de la comida o la cena le han chocado. "10 días fue el tiempo que estuve en España y con esos 10 días tuve para que se me descuadrara la vida entera y fue tan difícil en términos de horario, el primer día nos acostamos a las seis de la tarde", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 70.000 visitas. "Camilo—su acompañante— se levantó a las dos de la mañana y yo a las cuatro, que para mí eso es lo más extraño del mundo, yo no madrugo jamás y toda la semana nos levantamos juntos de noche", ha pronunciado respecto al famoso jet lag. No te pierdas lo mejor de 'EL HUFPOST ESPAÑA' Sigue nuestra comunidad para ver más contenidos nuestros recomendados cuando leas noticias en tu móvil o busques información en Google. ">

Dejando un lado las "quejas", dichas siempre desde el buen rollo, ha comenzado a hablar de lo que le ha parecido el país, al menos sobre Madrid y Barcelona. "Uno va a España, especialmente Madrid, y dice: ¿Cómo hago para quedarme viviendo aquí? Habrá gente que no le guste, pero necesito vivir en Madrid algún día", ha defendido.

"Siento que soy una persona más, amo la gente elegante y linda, todo el mundo es agradable visualmente. Obviamente, todas las ciudades deben tener su parte fea, pero yo no la conocí", ha descrito.

"Siento que es una ciudad elegante, una ciudad espectacular, cada rincón, cada tienda, todo es divino, uno puede caminar y caminar, amo que este lugar sea tan seguro. No sé qué tiene Madrid, pero es una ciudad demasiado mágica y de todo corazón espero poder vivir o pasar alguna temporada de mi vida en esta ciudad", ha rematado.