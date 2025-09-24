Cuenta algo que para los estadounidenses es "totalmente normal" hacer en público: "Para mí, una falta de respeto"

La usuaria de TikTok @marionsfalomi, española que vive en Estados Unidos, ha contado el mayor choque cultural que ha tenido en ese país. Y es algo que, al menos a los españoles, les llama poderosamente la atención.

"Hay una cosa de EEUU que para ellos es algo totalmente normal y que para mí es una falta de respeto. Vendríamos a decir que es un choque cultural que sé que mucha gente tiene", empieza diciendo.

Dicho eso, lo explica sin miramientos: "Es tirarse eructos y pedos en público o cuando estás comiendo. No creo que sea la única a la cual le criaron diciéndole que los pedos se tiran en el baño o en sitios donde no estés rodeado de gente a no ser que tengas una emergencia, pero en EEUU puedes estar en una tienda y la señora que está a tu lado se tira y pedo".

"No te voy a decir que no lo hagas, pero a mí me shockea. Estar en una mesa, comiendo todos o cenando todos y que la mesa del al lado o con la gente con la que estés se empieza a tirar erectos. Me da mucho asco y lo paso muy mal. A mí un eructo me da asco", admite.

"Os podría decir que es el único choque cultural muy grande que tengo con EEUU. El único que me impactó demasiado. Vas a un restaurante, hay un montón de gente y la gente se va tirando eructos o en la tienda la gente se tira pedos. O estás en un partido de fútbol y que el de al lado se tire un pedo. Es como... ¿cómo, cómo? A mí no me interesa oler cómo estás de podrido por dentro", insiste.

En los comentarios, muchos aseguran que no han visto eso en EEUU o al menos no como algo habitual. "Yo hace 27 años que vivo en Houston TX y nunca he visto algo así, no estoy diciendo que no te haya pasado, pero no generalices", dice uno.

"Al menos en Tampa Bay, donde vivo, eso no sucede", afirma otro. "Eso es algo de Atlanta. No lo he visto en Los Ángeles", precisa otra persona.