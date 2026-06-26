Patxi López, días después, pone la guinda a  Feijóo por mencionar a su padre: "20 minutos encadenando insultos"

Patxi López ha sentenciado, días después, las palabras de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, en las que hacía mención de su padre, despertando una ola de críticas y una contundente respuesta del portavoz socialista que provocó el aplauso masivo de la bancada de su partido.

"Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás", verbalizó el líder del PP. Ahora, en una entrevista en el programa vespertino de RTVE Malas Lenguas, ha vuelto a dejar clara su indignación, pues el padre del socialista fue maltratado y encarcelado por los franquistas.

"Lo único que hizo fue demostrar CÓMO es el personaje. Tiene una bajeza moral absoluta porque no solo menciona a mi padre muerto, también al suegro muerto del presidente del gobierno. Y demostró que es un vacío moral, se tiró más de 20 minutos encadenando un insulto tras otro, pero ni una sola propuesta, ni una sola idea, ni una sola alternativa", ha defendido.

"Feijóo no es alternativa, es vacío"

Es precisamente eso lo que demuestra, según López: "Que no es alternativa, es vacío. En este país necesitamos una derecha que sea constructiva, que no se dedique exclusivamente a encadenar insultos, a descalificar, a deshumanizar al adversario. Con Feijóo, desde luego, no lo tenemos".

Sobre que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, una moción aprobada con los votos de PP, Vox y Junts, López asegura que PP y Vox tienen "una herramienta que es la que les corresponde a ellos y la otra le corresponde al presidente del gobierno, que ha dicho que va a convocar las elecciones cuando tocan, en 2027".

La situación del Gobierno

"Ellos tienen la herramienta de la moción de censura, el propio Feijóo dijo en el debate que si por él fuera, la moción de censura hoy tenía que recorrer 100 metros para presentarla en el registro del Congreso. Y no lo hizo porque en este país tiene que ser algo constructivo y se tiene que presentar una alternativa", ha añadido.

Sin embargo, asegura que esa alternativa es la misma que la de Vox, la de la prioridad nacional, mientras que el PSOE sigue "escribiendo en el BOE medidas que están beneficiando al conjunto de la ciudadanía y es lo que vamos a seguir haciendo en el futuro".