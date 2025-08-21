Patxi López ve la comentadísima escena de Elías Bendodo y reacciona con estos tres duros calificativos

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha reaccionado con tres calificativos muy duros a las palabras que el vicesecretario de Coordinación Autonómica del Partido Popular, Elías Bendodo, ha pronunciado contra la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

"Llamar 'pirómana' a la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, mientras miles de profesionales luchan contra las llamas es ruin, indecente y vergonzoso", ha asegurado.

López ha asegurado que el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP "debe rectificar" y "pedir disculpas ya". "Pero claro, hablamos del PP, que demuestra una vez más su catadura moral utilizando el insulto y la difamación mientras se combaten estos horribles incendios", ha señalado.

Elías Bendodo ha ofrecido unas declaraciones este jueves contra Barcones que han provocado un revuelo inmediato. "Se supone que es una profesional que debe hablar sobre cuestiones técnicas sobre cómo colaborar para la extinción de los incendios, pero no, la directora de Protección Civil es una pirómana más y se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos y así es imposible solucionar los problemas", ha asegurado.

"Me parece tan fuerte, tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético... A cualquier persona que, a lo largo de estos 11 días, y creo que mi estado físico así lo demuestra, ha hecho lo habido y por haber, por ayudar, sumas esfuerzos, para que todo funcione bien...", ha razonado en declaraciones a los medios de comunicación.