Paula, española, cuenta cómo consiguió un trabajo en Islandia con el que ahorró 3.000 euros al mes: "Lo que hicimos fue súper sencillo"

Paula es una española que ha vivido el sueño que muchos españoles se plantean pero que pocos se atreven a llevar a cabo: irse a un país como Islandia, trabajar, ahorrar un buen dinero y regresar a España.

Ella misma ha explicado en varios videos subidos a TikTok cómo logró irse junto a su novio con un empleo que le permitió ahorrar más de 3.000 euros al mes y vivir el que, dice, ha sido "el mejor año" de su vida.

Paula afirma que es una "súper buena opción que te permite viajar, conocer otro país, otra cultura y ganar el doble o más de dinero que ganaba en España": "Teníamos claro que queríamos realizar trabajos no cualificados que nos resultaran fáciles: ganar mucho dinero sin tener que esforzarnos mucho. Lo que hicimos fue súper sencillo. Utilizamos básicamente Google Maps y una tabla de Excel donde íbamos recogiendo todos los datos y buscamos en las zonas de Islandia donde más nos interesaban".

"En este caso era el sur de Islandia porque veíamos que era la zona más cálida y mejor conectada con la capital, pero no queríamos la capital para vivir una experiencia diferente. Con Google Maps entramos en todos los establecimientos dirigidos al turismo y la hostelería, ya fueran restaurantes, hoteles, hoteles cinco estrellas, tres estrellas, horribles... Mi novio hizo un gran trabajo y recopiló todas las webs, correos y teléfonos", señala.

"Mandamos entre 90 y 120 correos"

La usuaria explica que optaron por contactar con los establecimientos por correo electrónico y redactaron tres documentos diferentes: "Primero, un correo base en el que apareciera quiénes éramos, qué queríamos y qué buscábamos. Una carta de presentación sobre nosotros mismos".

En ese documento, subraya, destacaron mucho que tenían experiencia trabajando en el mundo del turismo y la hostelería. También prepararon sus currículums en inglés y los adaptaron a los puestos que querían, destacando siempre su experiencia en hostelería.

"Mandamos entre 90 y 120 correos, pero no tardamos más de tres semanas en prepararlo todo. Para la cantidad de correos que enviamos nos esperábamos muchas más respuestas, pero buscábamos algo muy específico y estar los dos juntos", admite.

"Toda la población se maneja en inglés"

Paula explica también qué pasa con el idioma y destaca que el idioma oficial en Islandia es el islandés, "pero que hay que tener en cuenta que la población en Islandia no supera las 400.000 personas, por lo tanto es una población muy acostumbrada a tener que aprender y hablar inglés en su día a día".

"Prácticamente, por no decirte toda la población, sabe hablar inglés, se maneja perfectamente y todas las actividades laborales del país son en inglés. Ahora bien, ¿es necesario saber inglés de una manera muy avanzada para irte a Islandia a trabajar? La respuesta es no, no hace falta. Yo trabajando aquí he conocido personas que no sabían hablar ni una palabra en inglés", asegura.

"Son súper abiertos de mente"

"Al fin y al cabo, lo que buscamos fueron trabajos no cualificados centrados en la hostelería y el turismo. ¿Esto implica que vas a tratar con personas y clientes cara a cara? Sí. Para este tipo de trabajo necesitarías el inglés como mínimo. Ahora bien, hay muchos trabajos que no requieren ese servicio cara a cara. Estuvimos trabajando durante un tiempo como camareros de piso. Es decir, limpiando habitaciones y ventanas, y para esto no necesitabas en ningún momento el inglés siempre y cuando tuvieras un teléfono con conexión a internet en el que pudieras utilizar el traductor para hablar con tu empleador", matiza.

"Pero ellos son súper abiertos de mente, no tienen ningún problema en trabajar con personas que no son en inglés o no saben islandés porque están muy acostumbrados a encontrarse con estas situaciones", asegura Paula, que admite no obstante que "saber inglés y conocerlo de manera avanzada te va a facilitar durante el proceso de selección o elegir trabajo, conseguir trabajo y luego va a trabajar".