Pedro Ruiz cuenta el día que le obligaron a dejar la televisión durante el franquismo: "La única libertad que hay es el teatro"

El conocido presentador de televisión y humorista Pedro Ruiz, galardonado con el Premio a la Trayectoria por RTVE, ha sido el invitado de este miércoles al programa La Revuelta, presentado por el popular humorista David Broncano.

Ruiz le ha contado una anécdota del día en el que le hicieron dejar la televisión. Fue en la época del franquismo y lo contó a raíz del regalo que le ha hecho a Broncano, como acostumbra cada invitado que pasa por ahí, un poema dedicado al programa y a él.

"Escribo todos los días, tú al principio me has presentado como un presentador, y yo creo que tú no eres presentador, tú eres 'prepensador', presentador es el que sale diciendo 'con ustedes, el chorizo'", contaba Ruiz. A raíz de estas palabras, Broncano le decía que "aun así", él presentaba un programa de televisión.

Ruiz fue presentador de Estudio Estado, de RTVE, durante la época del régimen franquista. "Yo conocí a Franco, pero de lejos, eh, de lejos...", ironizaba el humorista, como suele hacer habitualmente. Revelaba, además, que lo más cerca que ha estado de Franco ha sido dos kilómetros de distancia: "Pero aun así me asustó, eh...".

¡O la televisión o el teatro!

En aquel momento vivía en Barcelona, y con motivo de ser la primera vez que iban a dar los partidos de fútbol durante los domingos todos juntos, llamó al programa 'Estudio Estadio', pero le hicieron dejar la televisión.

"Vivía en Barcelona, como empecé a hacer teatro, dijeron que no era digno hacer la televisión y la farándula. Me hicieron elegir entre el teatro o la televisión y elegí el teatro. La única libertad que hay es el teatro", ha defendido Ruiz.

"Es el único sitio en el que te sientes libre del todo", ha destacado el humorista, que acostumbra a dar un análisis crítico y con cierto toque de humor en sus redes sociales sobre la actualidad.