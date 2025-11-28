Pedro Ruiz, tajante sobre la entrada en prisión de Ábalos y las consecuencias para el PSOE: "Hay negrura en el horizonte"

La entrada en prisión de José Luis Ábalos ha dejado multitud de reacciones en el plano político, pero también en otros ámbitos como la cultura. El polifacético Pedro Ruiz se ha pronunciado en su cuenta de X donde ha opinado sobre la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Y lo ha hecho tras ver cómo reaccionó Ábalos al intuir que podría ser enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza en la cárcel de Soto del Real por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

El ex ministro de Transportes aseguró este miércoles que supo por "fuentes presenciales" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ex secretario de Organización de PSOE, Santos Cerdán, tuvieron un encuentro con Arnaldo Otegi, líder de Bildu, en un caserío del País Vasco en 2018 para pactar la moción de censura.

"Esa entrevista existió", ha escrito en su cuenta de X. Este mensaje, que muchos interpretaron como una venganza fruto de la desesperación, podría responder a un cambio de estrategia. En esta línea opina Pedro Ruiz, quien suele analizar la actualidad política de nuestro país. "Ábalos teme y comienza a insinuar cosas", escribió este miércoles en su cuenta personal.

"Es un proceso natural cuando el horizonte se oscurece. Desapareciendo los intereses se esfuman los afectos. Continuará", ha comentado. Pero no ha sido la única opinión que ha vertido sobre este asunto. El televisivo también ha asegurado que "Ábalos y Koldo tienen en su mano una mascletá... o no".

El último mensaje de Ábalos en X confirma la ruptura total con el PSOE, y especialmente, con Pedro Sánchez. Un nuevo giro de guion en un caso cuyo desenlace podría tener consecuencias imprevisibles. Por el momento, Ábalos y Koldo García han entrado en prisión y el PSOE sigue su estrategia desmarcarse completamente de ambos.

La entrada en la cárcel de Soto del Real de Ábalos ha trascendido a la prensa internacional. El medio POLITICO, que está especializado en la actualidad política de Europa, ha asegurado que la encarcelación del ex ministro suponen "malas noticias para Sánchez, ya que el mes pasado Junts se distanció de los socialistas y declaró que ya no respaldaría la legislación presentada por el gobierno, como había hecho en el pasado".