Pepe Rodríguez desvela la verdad sobre algo que pasa fuera de las cámaras en ‘MasterChef’: muchos lo intuían

El chef Pepe Rodríguez, uno de los cocineros más aclamados de España, dueño del restaurante El Bohío con una Estrella Michelín y uno de los jueces del popular programa de televisión Masterchef, ha hablado con sinceridad durante una entrevista en el Salón H&T sobre cómo funciona realmente el programa.

"Quería preguntarte, porque yo me dedico al tema de seguridad alimentaria, como chef que eres muy reconocido, el tema de la seguridad alimentaria en locales tan potentes como el tuyo, ¿cómo lo valoráis?", ha comenzado preguntándole el entrevistador.

"Bueno, pues estamos todo lo pendientes que podemos o debemos estar. Yo siempre tiemblo porque estamos jugando con la salud de las personas que vienen a comer a nuestros restaurantes. Tenemos que ser muy rigurosos, estar al día de todo lo que ocurre, y creo que todavía deberíamos hacer más formación", ha contestado el cocinero.

"Claro, que a veces hay como unos genéricos ahí que todo el mundo se supone que debemos saber, pero que parece que con el trabajo cotidiano, como que el se nos olvida o podemos perder esos puntos importantes que hay que tener siempre. Pero es que sin seguridad alimentaria no tenemos negocios, o sea que está en la base de este negocio", ha asegurado Rodríguez.

"Esto te lo quería trasladar, por ejemplo, al tema de la tele. A veces se critica programas como puede ser Masterchef u otros formatos, porque con la rapidez, inmediatez, a lo mejor no se pone tanto el foco en eso. No sé si tú has vivido ahí también algún punto", le ha cuestionado el entrevistador.

"Es verdad que la gente a veces nos lo critica con un puntito de razón, pero no toda, porque hacemos un programa de televisión donde no cobramos, no vendemos, pero sí tenemos que dar una imagen", ha explicado el chef.

"Pero es verdad que para nosotros la salud alimentaria en el programa claro que es importante. Lógicamente a veces damos de comer a gente externa. Lo hacemos con todo el cuidado del mundo y en esas incidimos", ha comentado Rodríguez.

"Pero no deja de ser un programa de televisión, que tiene otra manera de hacer. Y se juega con aspectos y detalles que no son los que deberían ser en un restaurante. Y por suerte también es así", ha matizado el dueño de El Bohío.

"Yo no me centraría tanto en lo que ocurre en el programa, pero es verdad que... ¿Por qué no lleváis gorro? Pues mira, porque no son profesionales y porque para la tele llevar un gorro que le tapa la cara a alguien, pues no es lo mejor para poder grabar", ha confesado.

"Como ese te pondría a muchos ejemplo. ¿Por qué no se lavan las manos antes? Pues sí se lavan, pero no lo sacamos todos los días. Para nosotros no es un aspecto fundamental de cara al espectador, porque estamos haciendo entretenimiento", ha reconocido el chef.

"Ahí al final el debate de siempre es quizá encontrar un equilibrio, porque al ser un programa que tiene tanta repercusión, mucha gente piensa que pueda tener un papel educativo, o no educativo, pero divulgador también, en alguna forma", ha reflexionado el cocinero.

"O sea, es n concurso, es un formato de entretenimiento, pero quizá encontrar el equilibrio que a veces la tele no permite. Además aparece mucha gente que nos escribe: 'Oye, ¿por qué no tratáis más estas enfermedades alimentarias?'", ha comentado.

"Pues mira, tratamos a veces la celiaquía, que es como más común, a veces damos algún tip muy rápido sobre otra cosa... Pero no podemos dar gusto a todo el mundo, porque nosotros lo que hacemos es entretenimiento, y el entretenimiento tiene una manera de hacerse", ha explicado el jurado de Masterchef.

"Y en esas tocamos la alta cocina, la cocina tradicional... pero tampoco incidimos en la receta perfecta porque no es un programa de hacer recetas. No somos Carlos Arguiñano, ni somos Canal Cocina, ni somos tal", ha apuntado.

"Somos un entretenimiento que gracias a ese entretenimiento y millones de personas que te ven, llegamos a muchas personas. Hay restaurantes con estrellas Michelin que no conocía la sociedad. Hemos democratizado la alta cocina", ha asegurado orgulloso.

"Hemos normalizado que un niño se pueda poner un delantal de cocina y pueda ayudar a sus padres. Y eso lo ha hecho un programa de televisión. Si nos hubiésemos detenido en aspectos más pequeños, que pueden ser importantes para algunos espectadores, hubiésemos desfocalizado un poco a dónde vamos", ha expuesto Rodríguez.

"Todo es mejorable y en esas estamos siempre para intentar mejorar, pero dar gusto a todo el mundo y a todas las voces... Al final los que hacen televisión saben lo que tienen que hacer con la televisión, como yo sé lo que tengo que hacer en cocina", ha incidido.

"Y yo no sé cómo se hace un programa de televisión, yo me pongo delante de la cámara, pero no tengo ni idea de televisión. Por eso hay unos castings, por eso hay unos redactores, hay una producción y tal, donde yo como cocinero, como Samantha y Jordi, por muchos 40 años que ya llevo en la hostelería, intervengo lo justo, porque yo de tele no sé. Sí sé de gastronomía, que son cosas diferentes", ha concluido.