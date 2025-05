Pide unas bebidas y unas aceitunas en un bar y cuando llega la cuenta se lleva el sorpresón de su vida

El platito de aceitunas con la caña en los bares es un clásico en muchos bares de España, que suelen incluir ese aperitivo como un detalle de la casa que no suelen cobrar. Pero, obviamente, no ocurre así en todos los casos.

Lo puede demostrar bien una clienta de un bar de Logroño que ha visto cómo le cobraban esas aceitunas y no a cualquier precio: 3,30 tuvo que desembolsar por ellas.

La cuenta la ha subido a la red social X la popular cuenta @soycamarero, que ha planteado: "¿Qué os parece un plato de aceitunas (unas 15 unidades) a 3,30€?".

El asunto no ha generado, ni mucho menos, unanimidad. Son muchos, por un lado, los que lo consideran un precio inaceptable, pese a que admiten que el bar está en su derecho de cobrar las aceitunas, sobre todo si el cliente las ha reclamado y no las han puesto como un detalle junto a las bebidas.

"Pero si ese es el típico plato que te ponen gratis con la bebida en cualquier bar, ¿en serio hay lugares donde las cobran y encima a ese precio?", pregunta una usuaria. "Yo llevo tiempo que lo que me tomaba en un bar lo compro en el super y tengo para todo el fin de semana y repitiendo. Me da pena por los bares pero creo que es demasiado", señala otro.

"Creo que es según el sitio, creo que probablemente en otros sitios baje bastante esos 3,30... Creo que es un sablazo histórico", certifica otra persona.

En cambio, muchos otros usuarios justifican al bar y otros tantos creen que ahí falta información. "Tiene pinta de ser el típico que pide de beber y con insistencia le pide aceitunas o algo al camarero ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene un ticket aparte de la bebida?", pregunta uno.

"Que si no te gusta, te las compras en el super y te las comes es casa. No es tan difícil", responde otro.