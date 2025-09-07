Pide un bocadillo de chorizo en un bar de Zaragoza por 6,50 euros y lo que le sirven empieza a ser costumbre

El usuario de X Jesús Soriano, conocido en redes sociales como @soycamarero, que habla del día a día de los que trabajan en la hostelería y también relata situaciones tanto con los camareros como los clientes.

En esta ocasión ha publicado una imagen de un cliente que se pidió un bocadillo de chorizo frito en un bar, que costaba 6,5 euros. Lo llamativo fue lo que le acabaron sirviendo, generando indignación en redes sociales, considerándose para muchos "una estafa". "Un pedazo bocadillo de chorizo en un bar de Zaragoza. Podéis ver en la carta lo económico que sale", ha descrito Soy Camarero.

Lo que le sirvieron fue un cuarto de barra de pan con un chorizo partido por la mitad, lo que ha generado cientos de reacciones de usuarios sorprendidos por ser demasiado poco para lo que vale realmente. "Para eso te vas al 100 montaditos que es igual, pero por un euro", ha respondido el usuario @gonzaleez_04.

No ha pasado desapercibido el mensaje que sale justo al final de la carta, que advertía que todos los bocadillos tenían un "rico aderezo de tomate y cebolla" y en el plato servido no aparece. También ha habido comentarios irónicos, que nunca faltan en este tipo de publicaciones: "Está bien especificado, pone chorizo, no chorizos".

"Lo que no entiendo es el precio, lo demás es un bocadillo de chorizo frito. Yo nunca pediría un bocadillo de chorizo a 6,50 euros", ha replicado @josepatches. "Vaya estafa, luego se quejan de que pierden clientes", ha defendido el usuario @oriolparis.

"No sé qué es peor, la relación calidad-precio o que piensen que freír una longaniza es buena idea y no un pecado contra las leyes humanas y divinas", ha opinado el usuario @Veo1Pringa0.