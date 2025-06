Pide un bolso personalizado con la letra inicial de su nombre y lo que recibe es tremendamente literal 

La usuaria de TikTok @criisnaranjo ha sentido la obligación de inmortalizar el pedido por Internet que había hecho su madre no por lo que había pedido, sino por lo que finalmente le terminó llegando.

La madre pidió un bolso personalizado en el que tenía grabado la inicial del nombre y justo debajo, en un tamaño menor, el propio nombre. Sin embargo, indicó al proveedor que solo quería la letra M.

"Te voy a poner foto, pero te vas a mear con lo que me ha pasado, no sé si te dije que encargué un bolso personalizado, yo no quería el nombre, y le dije al chino 'solo la letra M'...", le expresó su madre en un audio de WhatsApp.

Pues al llegar el bolso, el proveedor se tomó las indicaciones de forma literal, porque debajo de la M no es que no estuviera grabado el nombre, sino que aparecía el texto "solo la letra M". Esto hizo estallar de risa a Cristina y a los usuarios, que han empezado a dejar sus reacciones.

El vídeo ha alcanzado más de 50.000 visitas y 3.000 'me gusta' en apenas unas horas (y subiendo). "No es la primera vez que veo algo así, he visto camisetas de fútbol donde el nombre del futbolista era 'manga larga'", comentó una usuaria.