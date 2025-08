Pide el café más caro del mundo: cuesta 30 euros, lo prueba y emite esta clarísima sentencia

El objetivo estaba claro: viajar a Dubai paraprobar el café más caro del mundo, servido con oro de 24 quilates en el único hotel de siete estrellas del planeta, pagar los 30 euros que cuesta la taza y grabar toda esta experiencia para compartirlo en las redes sociales. El responsable de la hazaña es El Churches, un creador de contenidos sobre viajes que ha publicado un vídeo en TikTok que se aproxima al millón y medio de visualizaciones.

La bebida no se puede pedir sin más. Solo para acceder al salón hay que hacer un pedido, como mínimo, por un valor de 65 euros cada persona. "He tenido que pedir todo esto porque si no, no me dejan ni sentarme”, explica mientras enseña a cámara una mesa llena de comida, como si se tratara del banquete de una boda. Pero la joya de la corona, no lo olvidemos, es el café que va decorado con una espuma creada a base de virutas de oro comestible. Según la carta, es de 24 quilates y se sirve en una taza blanca con mucho de dorada, al gusto de los estándares de ostentación dubaití.

El primer sorbo que le da El Churches al café más caro del mundo llega bien cargado de muchas expectativas. Qué vamos pensar el resto, no todos los días se puede beber algo que lleva un oro tan valioso que ni los pendientes de Lola Flores, pero ni pizca de azúcar. "Esto es una bomba, está muy bueno y no le he echado azúcar, no hace falta”, comenta.

Luego, El Churches decide centrarse en el detalle insólito del café más caro del mundo: el oro. “Voy a pillar solo el oro de ahí arriba, 24 quilates se supone que es esto. ¿Esto es saludable?”, se pregunta en voz alta, antes de añadir con franqueza: “Sabe como fuerte, la verdad. Bueno, está bien”. Pero lo que parecía un veredicto entusiasta sobre esta bebida, va templándose conforme avanza el vídeo. “¿30 euros? No lo sé, no creo”, concluye. Una frase que suena a una sentencia: el espectáculo visual no compensa del todo el precio.

Más allá del sabor que tiene el café más caro del mundo, la experiencia nos ha dejado una última anécdota. Según ha contado El Churches, el camarero que les sirvió el pedido en el hotel Burj Al Arab les aconsejó mojarse los labios con la espuma dorada mientras beben y no limpiarse los restos después. “Así pareceréis más glamurosos”, les dijo con naturalidad. “Ahora tus besos, o mis besos, son más valiosos”, comenta con gracia el turista español.

La publicación, más allá de la extravagancia, ha abierto un pequeño debate entre los usuarios: ¿pagarías 30 euros por un café con oro? La respuesta, como casi siempre en las redes, ha creado dos bandos. La experiencia puede no convencer a todos los paladares, pero funciona como escaparate de un lujo tan exagerado como fotogénico. Y eso, en la era TikTok, ya justifica casi cualquier carta de precios.